Schranz je strelec, nie obranca. Keď sa líder rozbehol, diváci sa bavili (hodnotenie)

Slovenskí futbaloví reprezentanti začali misiu za postupom z C-divízie Ligy národov úspešne. Vo svojom úvodnom vystúpení zdolali Moldavsko 2:0.
Pred zrakmi šesťtisíc fanúšikov rozhodli na prešovskom štadióne o zisku troch bodov už v úvodnom polčase. Najskôr sa po rohovom kope presadil Ivan Schranz a následne premenil pokutový kop Ondrej Duda.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Dominik Greif - 7
Brankár Lyonu iba piatykrát nastúpil v základnej zostave reprezentačného A-tímu. V prvom polčase sa však príliš nespotil. V 25. minúte dobre odvrátil center z pravej strany, no ďalšiu prácu nemal.
Prvý zákrok si pripísal až v 62. minúte, keď ho strelou spoza šestnástky preveril Fratea. Viackrát už svoje kvality predviesť nemusel, a tak sa môže tešiť z druhého čistého konta v národných farbách.
Ivan Schranz - 7,5
Pre mnohých bolo jeho zaradenie na pravý kraj obrany prekvapením. Cieľom bolo podporiť Kaprálika a byť nebezpečný aj cez tento priestor.
Úprimne treba povedať, že sa to nie úplne darilo a naopak, pri bránení bolo vidieť, že nie je obranca. Niektoré centre išli cez neho veľmi ľahko.
Schranz však ukázal, prečo bol jeden z najlepších strelcov ME 2024. Po rohovom kope vyhral osobný súboj a hlavou strelil mimoriadne dôležitý gól.
Milan Škriniar - 7
Účastník Ligy majstrov v drese tureckého Fenerbahce je dlhodobo pilierom našej obrany. V 16. minúte neodkopol loptu po centri z ľavej strany, z čoho pramenila šanca Motpana, no inak bol prakticky bezchybný.
Adam Obert - 7
Tradične bol aktívny v rozohrávke a ľavou nohou sa snažil rýchlo posúvať loptu. V defenzíve mu treba vytknúť moment z ôsmej minúty, keď ho prehlavičkoval Popescu a iba tesne minul Greifovu bránu.
Po zmene strán sa viac zapájal smerom dopredu, čo bolo sympatické. V Serie A pravidelne hráva celé zápasy a inak by tomu nemalo byť ani v reprezentácii.
Dávid Hancko - 7,5
Jeho šanca z 23. minúty nakopla slovenskú ofenzívu. Vysokým postavením sa snažil vytvárať priestor pre Haraslína s Dudom a sám bol strelecky aktívny.
Žiaľ, ani jedno zo štyroch zakončení nemierilo na bránu, pričom najmä šanca zo 45. minúty bola gólová. Pri nej ho tvrdo zrazil k zemi Gherasimencov. Tréner Weiss chcel Hancka šetriť, a tak striedal už v 72. minúte.
Tomáš Suslov - 7,5
Začiatok zápasu mu príliš nevyšiel. Dvakrát stratil loptu v strede poľa, z čoho pramenili protiútoky súpera. Jeho centre od rohovej zástavky neboli výrazné, hoci po jednom z nich skóroval Schranz.
Celkovo však hýril pohybom a zápas mu chutil. Štatistici mu napočítali dve kľúčové prihrávky, ktoré viedli k šanciam spoluhráčom. Skórovať mohol aj sám, no v 57. minúte mieril do pravej žrde.
Stanislav Lobotka - 7,5
Síce nenadviazal na svoj gól z ligového zápasu proti Bologni, no pre mužstvo odviedol penzum práce. A to nielen v ofenzíve, o čom svedčia štyri odkopnutia lopty či dve zachytené prihrávky.
Fantastickým pasom rozohral akciu, z ktorej pramenila obrovská šanca Hancka. Kľúčových prihrávok mal najviac zo všetkých hráčov (3), prinášal do hry istotu a častejšie mali loptu len slovenskí stopéri.
Ondrej Duda - 7
Dlho to vyzeralo tak, že do štatistík prvého polčasu sa zapíše len žltou kartou. Priznal, že prvých 20 minút mužstvo "spalo" a ani on nebol viditeľný.
Postupom času sa však zapájal čoraz viac, mal 99 dotykov s loptou a 90-percentnú úspešnosť prihrávok. V 40. minúte zobral zodpovednosť na seba, postavil si loptu na biely bod a poslal brankára na druhú stranu.
Adrián Kaprálik - 5,5
Asistent trénera Benkovský priznal, že práve pozícia pravého krídelníka bola dlho otázna. Napokon padla voľba na hráča nemeckého Kielu, podobne ako v predošlých dvoch dueloch pod vedením Weissa.
Nebol však príliš nebezpečný. Do šance posunul Hancka, ale už tradične bola v útoku silnejšia ľavá strana. Kaprálik nezakončil ani raz, mal iba 17 dotykov a po hodine hry ho vymenil Leo Sauer.
David Strelec - 6
V Middlesbrough prišiel o miesto v zostave, no v reprezentácii je naďalej útočníkom číslo jeden. V prvom polčase sa dostal k dvom strelám, pričom najmä druhú šancu mohol po brejku vyriešiť lepšie.
Podľa štatistík mal ešte o dva dotyky menej ako Kaprálik, čo nie je dobrá vizitka. Po zmene strán mieril nad bránu a potom prenechal miesto Prekopovi.
Lukáš Haraslín - 8
V prípade Haraslína platí, že keď sa herne rozbehne, diváci sa bavia. Od 30. minúty do konca polčasu tesne minul bránu typickou obaľovačkou, vybojoval pokutový kop a pripravil tutovku pre Hancka.
Aktívny bol aj v druhom polčase, keď trikrát vystrelil. Azda najlepšiu pozíciu mal v 61. minúte, keď zvnútra šestnástky mieril do bočnej siete.
Hoci v lete opustil pražskú Spartu a prestúpil do Saudskej Arábie, z futbalového kumštu nič nestratil, čo je pre reprezentáciu kľúčové.
Leo Sauer - 6
Na ihrisko prišiel namiesto Kaprálika. Od začiatku bol aktívny, ale dvakrát si loptu až príliš predkopol. V Stuttgarte zatiaľ dostáva menšiu minutáž a určite by aj v národnom tíme rád hral viac ako 27 minút.
Martin Valjent - 7
V 63. minúte nahradil na pravej strane obrany Schranza a treba povedať, že si svoje miesto zastal. Bol aktívny, na súperovej polovici pokazil len dve prihrávky a dostal sa aj k nádejnému centru.
Pätnásť minút pred koncom si pripísal na konto aj jeden strelecký pokus. Z osi ihriska za šestnástkovým oblúkom však prestrelil bránu.