Dominantné Talianky ovládli "slovenskú" skupinu. Nezastavili ich ani Francúzky

Volejbalistky Talianska
Volejbalistky Talianska (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
TASR|26. aug 2026 o 18:37
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Talianky postúpili do osemfinále so skóre 15:1.

Talianske volejbalistky nestratili na prebiehajúcich majstrovstvách Európy zatiaľ ani bod. V ich záverečnom zápase „slovenskej“ D-skupiny v Göteborgu zvíťazili nad dosiaľ nezdolanými Francúzkami 3:1 a postúpili do osemfinále z prvej priečky, bez prehry a so skóre 15:1.

Francúzsko už má istý postup do osemfinále, no vo štvrtok sa stretne so Švédskom v priamom súboji o druhé miesto.

V A-skupine sa k postupu do osemfinále výrazne priblížili Slovinky, ktoré otočili stretnutie s Lotyšskom a triumfovali 3:2.

V tabuľke sú na štvrtej pozícii a šancu na osemfinále im môžu zobrať už len Maďarky v prípade trojbodových víťazstiev nad nimi a nad Lotyšskom.

Podobnú otočku predviedli aj Bulharky, ktoré vyhrali nad Rakúšankami 3:2. Tie už pred duelom stratili šancu na postup, zatiaľ čo Bulharsko sa triumfom dostalo pred záverečnými skupinovými stretnutiami na štvrtú priečku pred Ukrajinu.

Portugalčanky zdolali v C-skupine Španielky 3:1 a zostali naďalej v hre o postup zo skupiny.

V tabuľke poskočili na štvrté miesto a v prípade trojbodového vystúpenia v Baku vo štvrtok proti Rumunsku postúpia do osemfinále.

K prvenstvu v skupine sa priblížili Belgičanky, ktoré zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na ME. Nad domácimi Azerbajdžankami vyhrali bez straty setu 3:0.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

A-skupina (Istanbul):

Slovinsko - Lotyšsko 3:2 (-23, -19, 15, 13, 12)

B-skupina (Brno):

Rakúsko - Bulharsko 2:3 (24, 15, -15, -16, -4)

C-skupina (Baku):

Španielsko - Portugalsko 1:3 (24, -23, -19, -20)

Belgicko - Azerbajdžan 3:0 (19, 22, 23)

D-skupina (Göteborg):

Francúzsko - Taliansko 1:3 (-19, 19, -23, -19)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalistky Talianska
    Volejbalistky Talianska
    Dominantné Talianky ovládli "slovenskú" skupinu. Nezastavili ich ani Francúzky
    dnes 18:37
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