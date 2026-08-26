Dominantné Talianky ovládli "slovenskú" skupinu. Nezastavili ich ani Francúzky

Talianske volejbalistky nestratili na prebiehajúcich majstrovstvách Európy zatiaľ ani bod. V ich záverečnom zápase „slovenskej“ D-skupiny v Göteborgu zvíťazili nad dosiaľ nezdolanými Francúzkami 3:1 a postúpili do osemfinále z prvej priečky, bez prehry a so skóre 15:1.
Francúzsko už má istý postup do osemfinále, no vo štvrtok sa stretne so Švédskom v priamom súboji o druhé miesto.
V A-skupine sa k postupu do osemfinále výrazne priblížili Slovinky, ktoré otočili stretnutie s Lotyšskom a triumfovali 3:2.
V tabuľke sú na štvrtej pozícii a šancu na osemfinále im môžu zobrať už len Maďarky v prípade trojbodových víťazstiev nad nimi a nad Lotyšskom.
Podobnú otočku predviedli aj Bulharky, ktoré vyhrali nad Rakúšankami 3:2. Tie už pred duelom stratili šancu na postup, zatiaľ čo Bulharsko sa triumfom dostalo pred záverečnými skupinovými stretnutiami na štvrtú priečku pred Ukrajinu.
Portugalčanky zdolali v C-skupine Španielky 3:1 a zostali naďalej v hre o postup zo skupiny.
V tabuľke poskočili na štvrté miesto a v prípade trojbodového vystúpenia v Baku vo štvrtok proti Rumunsku postúpia do osemfinále.
K prvenstvu v skupine sa priblížili Belgičanky, ktoré zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na ME. Nad domácimi Azerbajdžankami vyhrali bez straty setu 3:0.
ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:
A-skupina (Istanbul):
Slovinsko - Lotyšsko 3:2 (-23, -19, 15, 13, 12)
B-skupina (Brno):
Rakúsko - Bulharsko 2:3 (24, 15, -15, -16, -4)
C-skupina (Baku):
Španielsko - Portugalsko 1:3 (24, -23, -19, -20)
Belgicko - Azerbajdžan 3:0 (19, 22, 23)
D-skupina (Göteborg):