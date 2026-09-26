Španielsko v Anglicku ukázalo, prečo je majstrom sveta. Trénerovi Česka debut nevyšiel

Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Úradujúci majstri sveta v úvodnom kole v A-divízii uspeli v šlágri v Londýne nad Anglickom 3:2.
Na štadióne Wembley mali hostia raketový štart. Pomohla im k tomu hrubá chyba Marca Guehiho, ktorý prišiel o loptu a Lamine Yamal následne zakončil presne - 0:1.
Ferran Torres dal onedlho druhý gól, ale stál v ofsajde a preto správne neplatil. Torres mal potom ďalšie šance, ale výborne proti nemu zasiahol domáci brankár James Trafford.
Nevyužité šance Španielov mrzeli, lebo potom udreli domáci. Najskôr po rýchlom brejku vyrovnal Anthony Gordon po prihrávke Judea Bellinghama a o štyri minúty neskôr trafil presne kapitán Harry Kane, keď sa presadil hlavou po centri Nica O'Reillyho.
Po prestávke nepremenil kapitán Albionu pokutový kop, keď loptu napálil len do brvna a krátko na to Baena vyrovnal. Hostia napokon otočili skóre keď v 74. minúte rozhodol Mikel Oyarzabal.
V Prahe si českí futbalisti robili zálusk po nevydarených MS na favoritov z Chorvátska. Najväčšiu šancu prvého polčasu mal Luka Sučič, ale brankár Lukáš Horníček jeho tutovku zlikvidoval.
Po zmene strán však hosťom vyšla prvá akcia, keď sa lopta dostala k Lukovi Modričovi a ten strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre. O sedem minút neskôr však vyšla kontra aj Čechom a Adam Karabec vyrovnal. Víťazstvo však napokon zabezpečil hosťom Petar Sučič.
V úvodnom kole v B-divízii remizovali Slovinci doma so Škótmi 0:0, Švajčiari zvíťazili v Severnom Macedónsku 3:0. V „céčku“ si hladké víťazstvo pripísali Fíni, na pôde San Marina deklasovali domáci tím 7:0. Zvíťazili aj Albánci a to 2:0 nad Bielorusmi.
Vo 4. skupine Bulhari doma nestačili na Luxemburčanov, podľahli im 1:2. V ďalšom zápase Island remizoval s Estónskom 1:1.
Rovnaký výsledok sa zrodil aj v 3. „slovenskej“ skupine medzi Faerskými ostrovmi a Kazachstanom.
Liga národov 2026/2027 - 1. kolo
A-divízia - 3. skupina:
Česko - Chorvátsko 1:2 (0:0)
Góly: 54. Karabec - 47. Modrič, 77. P. Sučič
Anglicko - Španielsko 2:3 (2:1)
Góly: 36. Gordon, 40. Kane - 2. Yamal, 60. Baena, 74. Oyarzabal
B-divízia - 1. skupina:
Severné Macedónsko - Švajčiarsko 0:3 (0:2)
Góly: 41. a 74. Amdouni, 22. Freuler
Slovinsko - Škótsko 0:0
C-divízia - 1. skupina:
Albánsko - Bielorusko 2:0 (2:0)
Góly: 34. Asllani (z 11 m), 45.+2 Muci
San Maríno - Fínsko 0:7 (0:3)
Góly: 5., 79. a 88. Pohjanpalo, 50. a 55. Walta, 14. Svanback, 33. Kallman. ČK: 51. Golinucci (SM)
C-divízia - 3. skupina:
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 32. Schranz, 40. Duda (z 11 m)
Faerské ostrovy - Kazachstan 1:1 (1:1)
Góly: 14. Samuelsen - 26. Erlanov
C-divízia - 4. skupina:
Bulharsko - Luxembursko 1:2 (1:1)
Góly: 18. Chandarov - 37. Barreiro, 66. Thill
Island - Estónsko 1:1 (1:0)
Góly: 45. Gudjohnsen - 54. Paskotsi