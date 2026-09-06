Turkyne obhájili európsky titul. Domáce finále s Talianskom sa im podarilo otočiť

Volejbalistky Turecka.
Volejbalistky Turecka. (Autor: MERT BULENT UCMA TVF/cev.eu)
ČTK, TASR|6. sep 2026 o 20:30
ShareTweet0

Vybojovali si aj miesto na letných olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Volejbalistky Turecka sa stali majsterkami Európy. V nedeľnom finále v Istanbule zdolali Talianky 3:2 na sety a obhájili zisk kontinentálneho titulu z roku 2023.

Boj o zlato plné zvratov vyhrali po setoch 16:25, 25:22, 12:25, 25:21 a 15:10. Okrem druhého európskeho zlata v histórii si vybojovali aj miesto na letných olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska mali dlho navrch. Prvý set vyhrali hladko, v druhom síce stratili šesťbodový náskok a dovolili Turkyňám vyrovnať, no v treťom sete opäť dominovali.

Domáce volejbalistky sa však nevzdali, dostali Talianky pod tlak a zápas otočili. K víťazstvu im 28 bodmi pomohla univerzálka Melissa Teresa Vargasová.

Bronz získali Srbky, keď skôr v nedeľu v zápase o 3. miesto zvíťazili nad Poľkami 3:1.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

Finále:

Taliansko - Turecko 2:3 (16, -22, 12, -21, -10)

Najviac bodov: Egonuová 28, Antropovová 16, Syllová 12 - Vargasová 28, Günesová 12, Baladinová a Cebeciogluová po 8. Rozhodcovia: Simonovič (Švaj.) a Kyriopoulouvá (Gréc.), 122 minút, 17.299 divákov

Zápas o 3. miesto:

Poľsko - Srbsko 1:3 (-21, -19, 15, -18)

Prehľad víťazov ME:

1949 Sovietsky zväz 

1950 Sovietsky zväz 

1951 Sovietsky zväz 

1955 Česko-Slovensko 

1958 Sovietsky zväz 

1963 Sovietsky zväz 

1967 Sovietsky zväz 

1971 Sovietsky zväz 

1975 Sovietsky zväz 

1977 Sovietsky zväz 

1979 Sovietsky zväz 

1981 Bulharsko

1983 NDR

1985 Sovietsky zväz 

1987 NDR

1989 Sovietsky zväz

1991 SNŠ 

1993 Rusko 

1995 Holandsko 

1997 Rusko 

1999 Rusko 

2001 Rusko 

2003 Poľsko 

2005 Poľsko 

2007 Taliansko 

2009 Taliansko 

2011 Srbsko 

2013 Rusko

2015 Rusko 

2017 Srbsko 

2019 Srbsko 

2021 Taliansko 

2023 Turecko 

2026 Turecko

Volejbal

Volejbal

    Volejbalistky Turecka.
    Volejbalistky Turecka.
    Turkyne obhájili európsky titul. Domáce finále s Talianskom sa im podarilo otočiť
    dnes 20:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Turkyne obhájili európsky titul. Domáce finále s Talianskom sa im podarilo otočiť