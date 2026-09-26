Legendárneho Slováka prijali medzi seba aj v zámorí. Červené vlasy musel skryť pod čiapkou

Po Ondrejovi Nepelovi, Hilde Múdrej, Felicitas Babušíkovej, Agnese Búřilovej a Karolovi Divínovi sa šiestym členom Siene slávy slovenského krasokorčuľovania stal Jozef Sabovčík.
Bronzového medailistu zo ZOH 1984 v Sarajeve a dvojnásobného európskeho šampióna do nej uviedli počas Memoriálu Ondreja Nepelu.
Má charizmu svetovej hviezdy
„Veľmi si to vážim, že tu stojím medzi velikánmi nášho športu,“ vravel Sabovčík.
Stále má typické dlhé vlasy a charizmu svetovej hviezdy. Keď ho moderátor akcie predstavoval, prítomní diváci tlieskali a výskali.
Sabovčík si vrúcne privítanie vychutnával a nadšeným priaznivcom posielal bozky.
VIDEO: Jozef Sabovčík o uvedení do Siene slávy
Je najmladší z trojice legendárnych bratislavských korčuliarov. Jeho predchodcovia Karol Divín a Ondrej Nepela sa do Siene slávy dostali až in memoriam.
Ich osudy sú prepojené. Sabovčík vyrastal vedľa Ondreja Nepelu, ktorý v tom čase už bol olympijským víťazom. Karol Divín mu zase pomáhal ako tréner s povinnými cvikmi.
„Keď som začal korčuľovať, neočakával som od seba nejaké úspechy. Nehovoriac o nejakej sieni slávy, pretože tá vtedy ani neexistovala. Takže je to nádherný pocit byť takto ocenený,“ usmieval sa 62-ročný krasokorčuliar.
VIDEO: Jozef Sabovčík bol hosťom podcastu Nostalgia
Zabudol pády i časť jazdy
Na ľad ho priviedla babička. „Ja mám také spomienky, že som lietal hore-dole ako blázon, ale to určite tak nemohlo byť. Určite som začínal nejakými pádmi. Človek sa nepostaví len tak na ľad a okamžite ide,“ vysvetľoval.
Mal rád pocit slobody, na ľade sa cítil voľný. „Keď prišli povinné cviky, tak sa moja sloboda trošku ustrihla. Ale skákanie som miloval,“ zdôraznil. Nie nadarmo dostal neskôr v zámorí prezývku Jumping Joe.
Sabovčík bol prvý pretekár, ktorý v súťaži skočil štvoritý skok. Vo voľnej jazde na ME 1986 predviedol štvoritý tulup.
Počas slávnostného aktu uvádzania do Siene slávy premietli aj záznam z tejto jazdy, ktorú komentuje Scott Hamilton, olympijský víťaz zo Sarajeva a Sabovčíkov dobrý kamarát. Bol úplne vo vytržení. „Píše sa história,“ kričal.
Aj keď Medzinárodná krasokorčuliarska únia (ISU) napokon ten skok neuznal, lebo sa vraj dotkol ľadu druhou nohou, vo svete krasokorčuľovania všetci uznávajú Sabovčíkovo prvenstvo.
Ako sa mu s odstupom času pozeralo na pamätný moment? „Teraz to dávali dosť často, lebo bolo štyridsiate výročie. Aj v Spojených štátoch sa na to ľudia dívajú. Ten skok si dobre pamätám, ale potom si už nič nepamätám,“ smial sa.
Keď totiž ten tulup skočil, ostal stáť na ľade a všetko mu vypadlo. Aj trénerka Búřilová tŕpla pri mantineli, no nakoniec sa jeho zverenec spamätal. Jazdu dokončil a obhájil aj svoj titul.
Slovensko aj Slovan má v srdci
Štvorité skoky sú už dnes samozrejmosťou, Američan Ilia Malinin dokonca skáče už aj štvoritý axel.
„Ja som vyrastal tak, že som sa díval na ľudí, ktorí skočili trojité skoky. Keď niekto skočil trojitý Lutz, aj ja som sa ho chcel naučiť. Takisto s trojitým axlom. Neskôr deti vyrastali tak, že sa dívali na mňa, na Elvisa Stojka či Kurta Browninga a teraz na Iliu Malinina. Takže teraz každý naháňa štvoritý axel,“ poznamenal Sabovčík.
Dlhé roky žije v Salt Lake City, ale každý deň hovorí s mamou, je v kontakte aj s bratrancom a jeho rodinou a v tomto roku sa veľmi často vracia na Slovensko.
„Slovensko mám vždy v srdci, to som povedal už veľakrát. Som aj slovanista, pretože to bol môj prvý a jediný klub, v ktorom som existoval,“ vravel s úsmevom legendárny športovec.
Jeho amatérska kariéra trvala kratšie, než si predstavoval, keďže koleno mu vypovedalo službu.
Keď na ZOH 1984 získal bronz, bol presvedčený, že to nebude jeho posledná olympiáda. „Dúfal som, že pôjdem ďalej až do roku 1988. V čase, keď som vyhral medailu, mal som dvadsať rokov a veľmi som si neuvedomoval, čo to znamená,“ vysvetľoval.
Berú ho ako jedného z nich
V roku 2002 sa však znovu predstavil na olympijskom ľade, bol súčasťou otváracieho aj záverečného ceremoniálu. Keďže program je vždy prísne tajný, aj on musel podpísať zmluvu o mlčanlivosti.
Jeho vlasy mu prefarbili na červenú, keďže počas ceremoniálov stvárňoval oheň. „Vlasy som musel skrývať pod čiapkou,“ spomínal so smiechom.
Vtedy si však už úplne uvedomoval výnimočnosť chvíle. „Bola to pre mňa ohromná česť, pretože som Slovák a predsa si ma do toho vybrali v Spojených štátoch. V hľadisku bolo 54 tisíc ľudí a stál som tam, uprostred ľadu. Tento pocit som si naozaj vychutnal,“ zdôraznil Sabovčík.
Mal dlhú a úspešnú profesionálnu kariéru, vystupoval aj po päťdesiatke. „Najviac som hrdý asi na to, že ako Slovák som si vedel urobiť takú kariéru v Spojených štátoch a vo svete. Nie je to jednoduché, pretože domáci sú vždy domáci, no prijali ma medzi seba. Berú ma tam ako jedného z nich. Možno aj preto, že som mal úplne iný štýl než ostatní,“ vyhlásil Jozef Sabovčík.