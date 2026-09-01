Nemky po dráme postúpili na ME do štvrťfinále. Excelovala nevlastná dcéra českej reprezentantky

Volejbalistky Nemecka postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy. V utorňajšom osemfinálovom zápase zdolali v Istanbule po päťsetovej dráme Belgicko 3:2.
Jednou z hlavných strojkýň víťazstva bola v Istanbule nevlastná dcéra českej reprezentantky Heleny Grozerovej Leana Grozerová.
Vychádzajúca hviezda v štvrtom a piatom sete dohromady zaznamenala až 14 bodov a celkovo ich počas zápasu nazbierala 28.
Nemky sa v boji o semifinále stretnú s víťazom posledného osemfinále medzi domácim Tureckom a Azerbajdžanom.
VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Nemecko
Nemecký tím postúpil do play-off až zo štvrtého miesta v skupine A s bilanciou dvoch víťazstiev a troch prehier.
Naopak, Belgičanky nečakane vyhrali všetkých päť zápasov v skupine C vrátane duelu s obhajkyňami bronzových medailí z Holandska, ale v osemfinále od druhého setu ťahali za kratší koniec.
Vo štvrtom sete ešte odvrátili dva mečbaly, no tajbrejk už ovládol súper. Grozerová, ktorá je dcérou nemeckého reprezentanta Georga Grozera z jeho prvého manželstva, je na turnaji s veľkým náskokom najlepšie bodujúcou hráčkou nemeckého tímu.
Na belgickej strane zaznamenala 23 bodov Pauline Martinová.
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