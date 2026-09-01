Nemky po dráme postúpili na ME do štvrťfinále. Excelovala nevlastná dcéra českej reprezentantky

Momentka zo zápasu Nemecko - Belgicko.
Momentka zo zápasu Nemecko - Belgicko. (Autor: MERT BULENT UCMA TVF/cev.eu)
Sportnet, ČTK|1. sep 2026 o 18:29
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Grozerová počas zápasu nazbierala 28 bodov.

Volejbalistky Nemecka postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy. V utorňajšom osemfinálovom zápase zdolali v Istanbule po päťsetovej dráme Belgicko 3:2.

Jednou z hlavných strojkýň víťazstva bola v Istanbule nevlastná dcéra českej reprezentantky Heleny Grozerovej Leana Grozerová.

Vychádzajúca hviezda v štvrtom a piatom sete dohromady zaznamenala až 14 bodov a celkovo ich počas zápasu nazbierala 28. 

Nemky sa v boji o semifinále stretnú s víťazom posledného osemfinále medzi domácim Tureckom a Azerbajdžanom.

VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Nemecko

Nemecký tím postúpil do play-off až zo štvrtého miesta v skupine A s bilanciou dvoch víťazstiev a troch prehier.

Naopak, Belgičanky nečakane vyhrali všetkých päť zápasov v skupine C vrátane duelu s obhajkyňami bronzových medailí z Holandska, ale v osemfinále od druhého setu ťahali za kratší koniec.

Vo štvrtom sete ešte odvrátili dva mečbaly, no tajbrejk už ovládol súper. Grozerová, ktorá je dcérou nemeckého reprezentanta Georga Grozera z jeho prvého manželstva, je na turnaji s veľkým náskokom najlepšie bodujúcou hráčkou nemeckého tímu.

Na belgickej strane zaznamenala 23 bodov Pauline Martinová.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

Osemfinále

Istanbul:

Belgicko - Nemecko 2:3 (20, -21, -20, 25, -8)

Volejbal

Volejbal

    Momentka zo zápasu Nemecko - Belgicko.
    Momentka zo zápasu Nemecko - Belgicko.
    Nemky po dráme postúpili na ME do štvrťfinále. Excelovala nevlastná dcéra českej reprezentantky
    dnes 18:29
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