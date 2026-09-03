Poľky vyradili vo štvrťfinále ME obhajkyne bronzu. O medailu zabojujú po 17 rokoch

Poľské volejbalistky zvíťazili v istanbulskom štvrťfinále majstrovstiev Európy nad obhajkyňami bronzových medailí z Holandska 3:1 a zostávajú v hre o zisk prvej medaily od roku 2009, keď skončili tretie.
V sobotňajšom semifinále sa stretnú s Taliankami, ktoré si postup medzi najlepšie štyri tímy zabezpečili v stredu v Brne.
Posledný semifinalista vzíde zo súboja medzi domácimi obhajkyňami titulu z Turecka a Nemeckom. Víťaz sa v semifinále stretne so Srbskom.
Poľky na turnaji zvládli rovnako ako strieborné Srbky a Talianky aj svoj siedmy zápas. Štvrťfinále vyhrali 26:16, 20:25, 25:20 a 25:23, pričom postup si zabezpečili hneď pri prvom mečbale.
VIDEO: Zostrih zápasu Poľsko - Holandsko
Holanďanky podľahli poľskému výberu už štvrtýkrát za sebou, na turnaji ich navyše v základnej skupine zdolali aj Belgičanky.
V semifinále budú Holanďanky chýbať prvýkrát od roku 2019. Na predchádzajúcich majstrovstvách Európy skončili štvrté.
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