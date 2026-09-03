Poľky vyradili vo štvrťfinále ME obhajkyne bronzu. O medailu zabojujú po 17 rokoch

Poľské volejbalistky.
Poľské volejbalistky. (Autor: MERT BULENT UCMA TVF/cev.eu)
ČTK|3. sep 2026 o 18:55
ShareTweet0

V semifinále sa stretnú s Taliankami.

Poľské volejbalistky zvíťazili v istanbulskom štvrťfinále majstrovstiev Európy nad obhajkyňami bronzových medailí z Holandska 3:1 a zostávajú v hre o zisk prvej medaily od roku 2009, keď skončili tretie.

V sobotňajšom semifinále sa stretnú s Taliankami, ktoré si postup medzi najlepšie štyri tímy zabezpečili v stredu v Brne.

Posledný semifinalista vzíde zo súboja medzi domácimi obhajkyňami titulu z Turecka a Nemeckom. Víťaz sa v semifinále stretne so Srbskom.

Poľky na turnaji zvládli rovnako ako strieborné Srbky a Talianky aj svoj siedmy zápas. Štvrťfinále vyhrali 26:16, 20:25, 25:20 a 25:23, pričom postup si zabezpečili hneď pri prvom mečbale.

VIDEO: Zostrih zápasu Poľsko - Holandsko

Holanďanky podľahli poľskému výberu už štvrtýkrát za sebou, na turnaji ich navyše v základnej skupine zdolali aj Belgičanky.

V semifinále budú Holanďanky chýbať prvýkrát od roku 2019. Na predchádzajúcich majstrovstvách Európy skončili štvrté.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

Štvrťfinále:

Poľsko - Holandsko 3:1 (16, -20, 20, 23)

Volejbal

Volejbal

    Poľské volejbalistky.
    Poľské volejbalistky.
    Poľky vyradili vo štvrťfinále ME obhajkyne bronzu. O medailu zabojujú po 17 rokoch
    dnes 18:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Poľky vyradili vo štvrťfinále ME obhajkyne bronzu. O medailu zabojujú po 17 rokoch