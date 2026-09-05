Turkyne sú opäť vo finále a majú šancu na obhajobu titulu. Uspeli v repríze súboja o zlato

Volejbalistky Turecka.
Volejbalistky Turecka. (Autor: MERT BULENT UCMA TVF/cev.eu)
ČTK, TASR|5. sep 2026 o 17:30
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Najproduktívnejšou hráčkou zápasu bola kubánska rodáčka a univerzálka Vargasová.

Volejbalistky Turecka postúpili do finále majstrovstiev Európy. V sobotnom semifinále na domácej palubovke v Istanbule zdolali Srbky hladko 3:0 a zabojujú o úspešnú obhajobu triumfu z roku 2023.

Trojnásobné majsterky Európy zo Srbska sa z kontinentálneho titulu radovali naposledy v roku 2019.

Turkyne uspeli v repríze súboja o zlato z minulého šampionátu. O ich posledných súperkách rozhodne večerný zápas medzi Poľkami a Taliankami, ktoré môžu ku triumfom na olympijských hrách v Paríži a vlaňajších majstrovstvách sveta pridať aj kontinentálny titul.

Zatiaľ čo v roku 2023 vo finále európskeho šampionátu oslavovali Turkyne premiérový triumf po päťsetovej bitke, v sobotňajšom semifinále nedali Srbkám žiadnu šancu.

VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Srbsko

Trojnásobné majsterky Európy, ktoré ovládli brniansku základnú skupinu pred českým tímom, prehrali po setoch 20:25, 19:25 a 20:25.

Najproduktívnejšou hráčkou zápasu bola kubánska rodáčka a bývalá prostějovská univerzálka Melissa Vargasová.

Najužitočnejšia hráčka predchádzajúcich majstrovstiev Európy pomohla k tureckému víťazstvu 17 bodmi.

Srbská hviezda Tijana Boškovičová zaznamenala 14 bodov. O medaily sa v Istanbule bude hrať v nedeľu.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

Semifinále:

Turecko - Srbsko 3:0 (20, 19, 20)

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