Turkyne sú opäť vo finále a majú šancu na obhajobu titulu. Uspeli v repríze súboja o zlato

Volejbalistky Turecka postúpili do finále majstrovstiev Európy. V sobotnom semifinále na domácej palubovke v Istanbule zdolali Srbky hladko 3:0 a zabojujú o úspešnú obhajobu triumfu z roku 2023.
Trojnásobné majsterky Európy zo Srbska sa z kontinentálneho titulu radovali naposledy v roku 2019.
Turkyne uspeli v repríze súboja o zlato z minulého šampionátu. O ich posledných súperkách rozhodne večerný zápas medzi Poľkami a Taliankami, ktoré môžu ku triumfom na olympijských hrách v Paríži a vlaňajších majstrovstvách sveta pridať aj kontinentálny titul.
Zatiaľ čo v roku 2023 vo finále európskeho šampionátu oslavovali Turkyne premiérový triumf po päťsetovej bitke, v sobotňajšom semifinále nedali Srbkám žiadnu šancu.
VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Srbsko
Trojnásobné majsterky Európy, ktoré ovládli brniansku základnú skupinu pred českým tímom, prehrali po setoch 20:25, 19:25 a 20:25.
Najproduktívnejšou hráčkou zápasu bola kubánska rodáčka a bývalá prostějovská univerzálka Melissa Vargasová.
Najužitočnejšia hráčka predchádzajúcich majstrovstiev Európy pomohla k tureckému víťazstvu 17 bodmi.
Srbská hviezda Tijana Boškovičová zaznamenala 14 bodov. O medaily sa v Istanbule bude hrať v nedeľu.
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