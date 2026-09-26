Slováci zvládli vstup do Ligy národov. Proti Moldavsku rozhodli za osem minút

Liga národov - C-divízia, skupina 3
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 32. Schranz, 40. Duda (z 11 m)
Rozhodcovia: Xhaja - Zalla, Shazivari (Alb.), ŽK: Duda, Suslov - Reabciuk
Diváci: 6003
Slovensko: Greif - Schranz (63. Valjent), Škriniar, Obert, Hancko (72 Vavro) - Suslov, Lobotka, Duda - Kaprálik (63. L. Sauer), Strelec (72. Prekop), Haraslín (82. Rigo)
Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo (74. Stefan), Gherasimencov - Forov (74. Turcan), Motpan, Rata (66. Dros), Stina (55. Fratea), Reabciuk - Clescenco (55. Bodisteanu) - Popescu
Slovenská futbalová reprezentácia vstúpila do nového ročníka Ligy národov 2026/2027 víťazne.
- ONLINE: Slovensko - Moldavsko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
Zverenci trénera Weissa zvíťazili v úvodnom dueli 3. skupiny C-divízie nad Moldavskom 2:0.
Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Schranz a z pokutového kopu Ondrej Duda.
Slováci nastúpia na ďalší zápas v utorok 29. septembra v Košiciach (od 20.45) proti Kazachstanu.
Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele.
Pre trénera Vladimíra Weissa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roku. Išlo o prvý zápas reprezentačného A-mužstva v prešovskej Futbal Tatran Aréne.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Domáci reprezentanti nemali ideálny štart a ako prví si gólovú príležitosť vytvorili Moldavci. Popescu však v 9. minúte nehlavičkoval presne.
O tri minúty mohol Slovákov poslať do vedenia Strelec, ktorý si vylepšil pozíciu v šestnástke, no jeho strelu ľavačkou pohotovo zneškodnil brankár Celeandic.
VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas
Slováci sa postupne dostali do rytmu a s pribúdajúcimi minútami sa množili aj ich šance. Hancko poslal v 23. minúte loptu nad bránu, no o necelých desať minút sa už domáci radovali.
Suslov poslal center z rohu na hlavičku Schranza, ktorý aj s prispením moldavského hráča poslal loptu do brány - 1:0. Krátko na to mohol zvýšiť náskok domácich Haraslín, ale netrafil medzi tri žrde.
V 38. minúte Iovu fauloval v šestnástke Haraslína a Duda poslal Celeandica z penalty do opačného rohu - 2:0.
Slováci boli pri chuti a po kombinácii Haraslína s Dudom mohol v závere polčasu skórovať aj Hancko, no netrafil bránu.
II. polčas:
Po zmene strán sa do sľubnej šance prebojoval Suslov, no loptu poslal do vzdialenejšej žrde.
Brankár Slovákov Greif v 62. minúte efektne zasiahol proti strele Fratea. Slováci mali duel pod kontrolou, snažili sa o ďalšie ofenzívne akcie a zároveň si dávali pozor na chyby.
VIDEO: Ondrej Duda hodnotí zápas
Striedajúci Valjent sa v 75. minúte dostal k strele bez prípravy z hranice šestnástky, ale brankár hostí nemusel zakročiť.
V nadstavenom čase sa k strele dostal Suslov, ale spoza šestnástky netrafil bránu. Bodku za zápasom dala nepresná strela Bodisteanua.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss st., hlavný tréner SR: „Som rád, že sme potvrdili úlohu povinného favorita a vyhrali 2:0. Mohlo to byť vyšším rozdielom, ale začali sme veľmi zle. Prvých dvadsať minút bolo veľmi slabých z našej strany. Nabíjali sme súperovi do kontier a nebolo to v poriadku. Po góle sme sa upokojili a boli tam veľmi dobré výkony, ale aj slabšie. Prelína sa to v zostave, že nie každý vie hrať za národné mužstvo, niekedy je tam tréma, taká povinnosť a zodpovednosť. Celkovo som však s prístupom a tromi bodmi spokojní, bola to naša povinnosť a ideme ďalej.“
Ivan Schranz, reprezentant SR: „Bol to ťažký zápas, v niečom úplne nový. Bolo to prvýkrát, čo som hral pravého obrancu. Párkrát som si to vyskúšal v trochu v inej pozícii v klube, ale v reprezentácii je to predsa iné. Som hlavne rád, že sme zvládli ako tím vstup do Ligy národov. Tieto zápasy vôbec nie sú ľahké a dôležitý je prvý gól. Ten sa nám podarilo streliť a potom to z nás trochu opadlo a výkon bol lepší a lepší.“
Ondrej Duda, reprezentant SR: „Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, prvých 25 minút sme spali. Dávali sme im nádej na rýchle protiútoky alebo na gól zo štandardnej situácie, čo bolo z našej strany trochu zbytočné. Vďaka Bohu za gól z rohu aj za ten druhý presný zásah. V druhom polčase sme mohli pridať aj ďalší gól. Koniec koncov je to 2:0, máme tri body a ideme ďalej.“
Lukáš Haraslín, krídelník SR: „Ten začiatok týždňa bol hlavne pre mňa náročný. Počasie bolo hlavne pre mňa o 50 stupňov rozličné, vzduch bol trochu iný, taký svieži tatranský. Vieme, že keď hráme takto na východe, tak kulisa býva skvelá a dnes to diváci opäť potvrdili. Sme radi, že sme sa im odvďačili výhrou, boli fantastickí celých 90 minút. Verím, že nám takto budú pomáhať aj v Košiciach. Pre nás je jeden cieľ a to je postup do skupiny. Videli sme, že Moldavci začali nečakane agresívne, mali veľa rohov, čo sme možno nečakali. Potom sme však udreli a korigovali zápas.“
Lilian Popescu, hlavný tréner Moldavska: „Mali sme menšie držanie lopty, než som si predstavoval. V takom prípade sa hrá veľmi ťažko, zvlášť, keď tím prehráva o dva góly s takým kvalitným súperom. Ak by sme skórovali ako prví, emócie by sa vymenili. Boli by na našej strane a ktovie, ako by to dopadlo. Hráči behali a robili to, čo bolo v ich silách. Žiaľ, nestačilo to.“