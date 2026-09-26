Slováci zvládli vstup do Ligy národov. Proti Moldavsku rozhodli za osem minút

Zľava Iurie Iovu (Moldavsko) a Lukáš Haraslín (Slovensko)
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Zľava Iurie Iovu (Moldavsko) a Lukáš Haraslín (Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2026 o 22:39
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Triumf spečatili gólom z penalty.

Liga národov - C-divízia, skupina 3

Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)

Góly: 32. Schranz, 40. Duda (z 11 m)

Rozhodcovia: Xhaja - Zalla, Shazivari (Alb.), ŽK: Duda, Suslov - Reabciuk

Diváci: 6003

Slovensko: Greif - Schranz (63. Valjent), Škriniar, Obert, Hancko (72 Vavro) - Suslov, Lobotka, Duda - Kaprálik (63. L. Sauer), Strelec (72. Prekop), Haraslín (82. Rigo)

Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo (74. Stefan), Gherasimencov - Forov (74. Turcan), Motpan, Rata (66. Dros), Stina (55. Fratea), Reabciuk - Clescenco (55. Bodisteanu) - Popescu

Slovenská futbalová reprezentácia vstúpila do nového ročníka Ligy národov 2026/2027 víťazne.

Zverenci trénera Weissa zvíťazili v úvodnom dueli 3. skupiny C-divízie nad Moldavskom 2:0.

Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Schranz a z pokutového kopu Ondrej Duda.

Slováci nastúpia na ďalší zápas v utorok 29. septembra v Košiciach (od 20.45) proti Kazachstanu.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke zostava Slovenska pred zápasom C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke zľava Iurie Iovu (Moldavsko) a Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke fanúšikovia Moldavska počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
28 fotografií
Na snímke rozlúčka s reprezentáciou futbalistu Patrika Hrošovského pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke tréner Moldavska Lilian Popescu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke Milan Škriniar (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava futbalista Moldavska Nichita Motpan (7) hlavičkuje loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Nichita Motpan (Moldavsko) a Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke hráči po prvom góle Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Adrián Kaprálik (Slovensko) a Mihail Gherasimencov (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke vľavo hráč Moldavska Danila Forov (16) hlavičkuje loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke sprava Stanislav Lobotka (Slovensko) a Victor Stina (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov

Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele.

Pre trénera Vladimíra Weissa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roku. Išlo o prvý zápas reprezentačného A-mužstva v prešovskej Futbal Tatran Aréne.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Domáci reprezentanti nemali ideálny štart a ako prví si gólovú príležitosť vytvorili Moldavci. Popescu však v 9. minúte nehlavičkoval presne.

O tri minúty mohol Slovákov poslať do vedenia Strelec, ktorý si vylepšil pozíciu v šestnástke, no jeho strelu ľavačkou pohotovo zneškodnil brankár Celeandic.

VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas

Slováci sa postupne dostali do rytmu a s pribúdajúcimi minútami sa množili aj ich šance. Hancko poslal v 23. minúte loptu nad bránu, no o necelých desať minút sa už domáci radovali.

Suslov poslal center z rohu na hlavičku Schranza, ktorý aj s prispením moldavského hráča poslal loptu do brány - 1:0. Krátko na to mohol zvýšiť náskok domácich Haraslín, ale netrafil medzi tri žrde.

V 38. minúte Iovu fauloval v šestnástke Haraslína a Duda poslal Celeandica z penalty do opačného rohu - 2:0.

Slováci boli pri chuti a po kombinácii Haraslína s Dudom mohol v závere polčasu skórovať aj Hancko, no netrafil bránu.

II. polčas:

Po zmene strán sa do sľubnej šance prebojoval Suslov, no loptu poslal do vzdialenejšej žrde.

Brankár Slovákov Greif v 62. minúte efektne zasiahol proti strele Fratea. Slováci mali duel pod kontrolou, snažili sa o ďalšie ofenzívne akcie a zároveň si dávali pozor na chyby.

VIDEO: Ondrej Duda hodnotí zápas

Striedajúci Valjent sa v 75. minúte dostal k strele bez prípravy z hranice šestnástky, ale brankár hostí nemusel zakročiť.

V nadstavenom čase sa k strele dostal Suslov, ale spoza šestnástky netrafil bránu. Bodku za zápasom dala nepresná strela Bodisteanua.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., hlavný tréner SR: „Som rád, že sme potvrdili úlohu povinného favorita a vyhrali 2:0. Mohlo to byť vyšším rozdielom, ale začali sme veľmi zle. Prvých dvadsať minút bolo veľmi slabých z našej strany. Nabíjali sme súperovi do kontier a nebolo to v poriadku. Po góle sme sa upokojili a boli tam veľmi dobré výkony, ale aj slabšie. Prelína sa to v zostave, že nie každý vie hrať za národné mužstvo, niekedy je tam tréma, taká povinnosť a zodpovednosť. Celkovo som však s prístupom a tromi bodmi spokojní, bola to naša povinnosť a ideme ďalej.“

Ivan Schranz, reprezentant SR: „Bol to ťažký zápas, v niečom úplne nový. Bolo to prvýkrát, čo som hral pravého obrancu. Párkrát som si to vyskúšal v trochu v inej pozícii v klube, ale v reprezentácii je to predsa iné. Som hlavne rád, že sme zvládli ako tím vstup do Ligy národov. Tieto zápasy vôbec nie sú ľahké a dôležitý je prvý gól. Ten sa nám podarilo streliť a potom to z nás trochu opadlo a výkon bol lepší a lepší.“

Ondrej Duda, reprezentant SR: „Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, prvých 25 minút sme spali. Dávali sme im nádej na rýchle protiútoky alebo na gól zo štandardnej situácie, čo bolo z našej strany trochu zbytočné. Vďaka Bohu za gól z rohu aj za ten druhý presný zásah. V druhom polčase sme mohli pridať aj ďalší gól. Koniec koncov je to 2:0, máme tri body a ideme ďalej.“

Lukáš Haraslín, krídelník SR: „Ten začiatok týždňa bol hlavne pre mňa náročný. Počasie bolo hlavne pre mňa o 50 stupňov rozličné, vzduch bol trochu iný, taký svieži tatranský. Vieme, že keď hráme takto na východe, tak kulisa býva skvelá a dnes to diváci opäť potvrdili. Sme radi, že sme sa im odvďačili výhrou, boli fantastickí celých 90 minút. Verím, že nám takto budú pomáhať aj v Košiciach. Pre nás je jeden cieľ a to je postup do skupiny. Videli sme, že Moldavci začali nečakane agresívne, mali veľa rohov, čo sme možno nečakali. Potom sme však udreli a korigovali zápas.“

Lilian Popescu, hlavný tréner Moldavska: „Mali sme menšie držanie lopty, než som si predstavoval. V takom prípade sa hrá veľmi ťažko, zvlášť, keď tím prehráva o dva góly s takým kvalitným súperom. Ak by sme skórovali ako prví, emócie by sa vymenili. Boli by na našej strane a ktovie, ako by to dopadlo. Hráči behali a robili to, čo bolo v ich silách. Žiaľ, nestačilo to.“

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