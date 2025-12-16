Lídrom musí byť každý, iba tak budeme úspešní. Švarný: Dlhé cestovanie sa podpísalo

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou prvý tréning v zámorí, kde absolvuje záverečnú prípravu na blížiace sa juniorské MS.
Kemp si rozložila v meste Bemidji v americkom štáte Minnesota. Prvý duel na šampionáte čaká mladých Slovákov 26. decembra proti Švédsku v St. Paul.
Výprava odcestovala do USA v noci zo soboty na nedeľu. Let z Viedne s prestupom v Paríži a následný autobusový presun v Minnesote trvali takmer 24 hodín.
Zo Slovenska vyrazilo trinásť hráčov, ďalších deväť sa k tímu pripojilo v nedeľu už na americkej pôde. Zvyšných päť hokejistov má doraziť v najbližších hodinách.
Napriek únave z dlhého presunu absolvovali Slováci krátko po príchode aj prvý tréning na ľade.
Jednoduchý tréning
„Zamerali sme sa hlavne na to, aby sa chlapci vykorčuľovali. Neboli tam nič zložité veci, dlhšie trasy ani streľba. Tým, že sme mali momentálne k dispozícii len dvoch brankárov, tak aj oni toho mali dosť.
Skrátka jednoduchý tréning, aby sme rozprúdili krv po náročnom lete a aklimatizovali sa v športovej činnosti,“ vysvetlil asistent trénera reprezentácie do 20 rokov Ivan Švarný pre portál hockeyslovakia.sk.
VIDEO: Tréning Slovákov
Podľa jeho slov bolo na ľade vidieť, že dlhé cestovanie sa na hráčoch podpísalo: „Hlava bola OK, ale nohy mali ťažšie. Preto sme zvolili jednoduchší tréning. Od zajtra na to pritlačíme, nech sa do toho čím skôr dostaneme po taktickej aj kondičnej stránke.“
Cesta bola náročná
Hráči priznali, že presun do USA bol vyčerpávajúci. „Cesta bola náročná, išli sme strašne dlho, ale tým, že som bol po dvoch extraligových zápasoch unavený, tak som si aj pospal,“ uviedol obranca Adam Goljer.
Útočník Tobias Pitka mal o niečo jednoduchší presun, keďže sa k tímu pripojil až v zámorí: „Je to prvý deň, zatiaľ sme sa len rozkorčuľovali a od zajtra ideme naplno.
Ja som nemal až takú dlhú cestu, na letisku som ostatných čakal šesť hodín, ale aspoň som nesedel v lietadle.“
V kádri na prípravu je momentálne 28 hráčov. Do začiatku majstrovstiev sveta musí realizačný tím okolo hlavného trénera Petra Frühaufa vyradiť troch hokejistov. Stále však platí, že Slovensko by malo na šampionát vycestovať s historicky najmladším tímom.
Aj napriek nízkemu vekovému priemeru si hráči uvedomujú zodpovednosť. „Lídrom musí byť každý, iba tak budeme úspešní,“ zdôraznil Pitka pre oficiálny web SZĽH.
Slovenský juniorský tím odohrá v príprave dva zápasy - v noci na 22. decembra o 2.00 SEČ proti Lotyšom a o deň neskôr v rovnakom čase proti Česku.
Program Slovákov do 20 rokov
prípravné zápasy:
22. decembra o 2.00 SEČ
Slovensko – Lotyšsko (Bemidji, USA)
23. decembra o 2.00 SEČ
Slovensko – Česko (Bemidji, USA)
A-skupina MS hráčov do 20 rokov:
26. decembra o 19.00 SEČ
Švédsko – Slovensko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
27. decembra o 20.00 SEČ
Slovensko – Nemecko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
30. decembra o 00.00 SEČ
Slovensko – USA (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
31. decembra o 19.00 SEČ
Švajčiarsko – Slovensko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)