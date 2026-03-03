Slováci sa predstavia v každej kategórii. Program a výsledky MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026

MS juniorov v krasokorčuľovaní sa v roku 2026 konajú od 4. marca do 7. marca v estónskom hlavnom meste Tallinne.
Tohtoročný šampionát určí vstupné kvóty pre jednotlivé krajiny na budúcoročné MS juniorov, ktoré sa konajú v bulharskej Sofii.
Na podujatí sa môžu zúčastniť reprezentanti, ktorí 1. júla 2026 dovŕšili najmenej 13 rokov, pričom nesmú mať viac ako 19 (v prípade jednotlivcov), 21 (v prípade tanečných párov a žien pri športových dvojiciach), resp. 23 rokov (v prípade mužov pri športových dvojiciach).
Účastníci zároveň musia spĺňať parameter minimálneho technického skóre a boli nominovaní zväzmi jednotlivých krajín.
Slovensko bude mať tak isto ako aj minulý rok zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriách.
Nominácia Slovenska na MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026
- Program mužov: Lukáš Václavík, Dmitry Rudenko
- Program žien: Alica Lengyelová
- Tanečný pár: Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris
- Športová dvojica: Laura Hečková a Alex Války
Šampionátu sa opäť nemôžu zúčastniť ruskí a bieloruskí reprezentanti, ktorí majú zákaz účasti od Medzinárodnej krasokorčuliarskej únie kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.
Jednotlivé prenosy z MS juniorov odvysiela Youtube kanál Medzinárodnej korčuliarskej únie. Pozrite si kompletný program a výsledky MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026.
Program MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026
Dátum
Čas
Disciplína
Detail
Streda 4. marec
11:15
Krátky program športových dvojíc
Streda 4. marec
15:00
Krátky program mužov
Štvrtok 5. marec
9:40
Krátky program žien
Štvrtok 5. marec
18:00
Voľná jazda športových dvojíc
Piatok 6. marec
12:00
Rytmické tance dvojíc
Piatok 6. marec
17:15
Voľné jazdy mužov
Sobota 7. marec
10:30
Voľné tance
Sobota 7. marec
14:30
Voľné jazdy žien