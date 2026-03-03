Slováci sa predstavia v každej kategórii. Program a výsledky MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026

Lukáš Václavík.
Lukáš Václavík. (Autor: TASR)
3. mar 2026
Pozrite si program, výsledky a nomináciu Slovenska na MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026.

MS juniorov v krasokorčuľovaní sa v roku 2026 konajú od 4. marca do 7. marca v estónskom hlavnom meste Tallinne.

Tohtoročný šampionát určí vstupné kvóty pre jednotlivé krajiny na budúcoročné MS juniorov, ktoré sa konajú v bulharskej Sofii.

Na podujatí sa môžu zúčastniť reprezentanti, ktorí 1. júla 2026 dovŕšili najmenej 13 rokov, pričom nesmú mať viac ako 19 (v prípade jednotlivcov), 21 (v prípade tanečných párov a žien pri športových dvojiciach), resp. 23 rokov (v prípade mužov pri športových dvojiciach).

Účastníci zároveň musia spĺňať parameter minimálneho technického skóre a boli nominovaní zväzmi jednotlivých krajín.

Slovensko bude mať tak isto ako aj minulý rok zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriách.

Nominácia Slovenska na MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026

  • Program mužov: Lukáš Václavík, Dmitry Rudenko
  • Program žien: Alica Lengyelová
  • Tanečný pár: Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris
  • Športová dvojica: Laura Hečková a Alex Války

Šampionátu sa opäť nemôžu zúčastniť ruskí a bieloruskí reprezentanti, ktorí majú zákaz účasti od Medzinárodnej krasokorčuliarskej únie kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.

Jednotlivé prenosy z MS juniorov odvysiela Youtube kanál Medzinárodnej korčuliarskej únie. Pozrite si kompletný program a výsledky MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026.

Program MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026

Dátum

Čas

Disciplína

Detail

Streda 4. marec

11:15

Krátky program športových dvojíc

Streda 4. marec

15:00

Krátky program mužov

Štvrtok 5. marec

9:40

Krátky program žien

Štvrtok 5. marec

18:00

Voľná jazda športových dvojíc

Piatok 6. marec

12:00

Rytmické tance dvojíc

Piatok 6. marec

17:15

Voľné jazdy mužov

Sobota 7. marec

10:30

Voľné tance

Sobota 7. marec

14:30

Voľné jazdy žien

    dnes 06:00
