Na Hagaru nenadviazal ani jeden z nich. Slovensko nebude mať vo voľných jazdách zastúpenie

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026
Juniori - krátky program:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Rio Nakata
Japonsko
89,51
2.
Seo Min-kyu
Kórejská republika
86,33
3.
Daija Ebihara
Japonsko
81,53
28.
Lukáš Václavík
Slovensko
57,35
34.
Dmitry Rudenko
Slovensko
52,96
Slovenskí krasokorčuliari Lukáš Václavík a Dmitry Rudenko sa neprebojovali do voľných jázd v súťaži juniorov na MSJ v estónskom Tallinne.
Václavík dostal za stredajší krátky program známku 57,35 bodu a obsadil 28. miesto, Rudenko sa umiestnil so ziskom 52,96 b na 34. mieste.
Slováci tak nenadviazali na výkony Adama Hagaru z uplynulých rokov, keď na juniorskom podujatí získal dva roky po sebe bronzovú medailu.
Na čele poradia figuroval po krátkom programe favorizovaný Japonec Rio Nakata so ziskom 89,51 b.
Obhajca titulu viedol pred Seo Min-kyuom z Kórejskej republiky (86,33) a ďalším Japoncom Daijom Ebiharom (81,53).
V súťaži sa predstavilo dokopy 43 krasokorčuliarov, do voľných jázd postúpilo najlepších 24.