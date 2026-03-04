Na Hagaru nenadviazal ani jeden z nich. Slovensko nebude mať vo voľných jazdách zastúpenie

Slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík.
Slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. mar 2026 o 21:21
Václavíkovi ušiel postup o štyri miesta.

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026

Juniori - krátky program:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Rio Nakata

Japonsko

89,51

2.

Seo Min-kyu

Kórejská republika

86,33

3.

Daija Ebihara

Japonsko

81,53

28.

Lukáš Václavík

Slovensko

57,35

34.

Dmitry Rudenko

Slovensko

52,96

Slovenskí krasokorčuliari Lukáš Václavík a Dmitry Rudenko sa neprebojovali do voľných jázd v súťaži juniorov na MSJ v estónskom Tallinne.

Václavík dostal za stredajší krátky program známku 57,35 bodu a obsadil 28. miesto, Rudenko sa umiestnil so ziskom 52,96 b na 34. mieste.

Slováci tak nenadviazali na výkony Adama Hagaru z uplynulých rokov, keď na juniorskom podujatí získal dva roky po sebe bronzovú medailu.

Na čele poradia figuroval po krátkom programe favorizovaný Japonec Rio Nakata so ziskom 89,51 b.

Obhajca titulu viedol pred Seo Min-kyuom z Kórejskej republiky (86,33) a ďalším Japoncom Daijom Ebiharom (81,53).

V súťaži sa predstavilo dokopy 43 krasokorčuliarov, do voľných jázd postúpilo najlepších 24.

Krasokorčuľovanie

