Štrnásťročná Slovenka sympaticky priznala chybu. Ťažko sa to odúča, vravela po debute na MS

Slovenská krasokorčuliarka Alica Lengyelová pri svojom debute na juniorskom svetovom šampionáte v estónskom Tallinne obsadila konečné 15. miesto.
Po krátkom programe bola dvanásta. Zajazdila sedemnástu najlepšiu voľnú jazdu, získala v nej 107,16 bodu. Jej celkové skóre bolo 168,30 bodu.
Opravuje techniku
14-ročná Lengyelová v jazde na skladbu My Way od Lucu D'Alberta nemala žiadny pád. Zajazdila veľmi pekne, skočila šesť trojitých skokov.
Prakticky s touto istou náplňou išla aj na juniorskej Grand Prix v Gdansku, kde dosiahla osobné maximum 126,76 bodu. V Tallinne za ním zaostala o takmer dvadsať bodov.
Technický panel si totiž pri všetkých troch lutzoch v jej programe (kombinácia trojitý lutz s dvojitým tulupom, sekvencia trojitý lutz s dvoma dvojitými axelmi a dvojitý lutz samostatne) zaznačil nesprávnu hranu.
„Naučila som sa tak skákať a keď som bola menšia, tak som nad tým až tak veľmi nerozmýšľala. Teraz na tom s trénerom pracujeme, opravujeme. Je to chyba, ktorá sa ťažko odúča,“ vravela pre Sportnet slovenská pretekárka.
Lutz je skok s odrazom z vonkajšej hrany, no často sa stáva, že pretekári tesne pred odrazom prejdú na vnútornú hranu.
Ak je hrana nesprávna, v protokoloch sa pri skoku objaví skratka „e“ (z anglického slova edge = hrana). Lengyelová však nedostáva „éčka“ na všetkých pretekoch.
„Mala by som ich dostať stále, keďže tú hranu nemám dobrú,“ veľmi sympaticky priznala rodáčka z Košíc.
„Občas technický panel nemá tú kameru presne tak, aby hranu bolo presne vidno, ale tá chyba tam je stále. Na tréningu už to niekedy viem spraviť, že som na dobrej hrane, ale asi pod stresom sa mi to na pretekoch nepodarilo,“ vysvetľovala.
Dostala zrážku
Lengyelová síce nespadla, ale mala jednobodovú zrážku za prekročenie času. V juniorskej kategórii je dĺžka voľnej jazdy 3 minúty 30 sekúnd, s toleranciou desať sekúnd.
Ráta sa to, kedy sa pretekár hýbe, nie samotná dĺžka hudby.
Slovenka dostala jednobodovú zrážku na všetkých siedmych pretekoch, kde v aktuálnej sezóne štartovala.
„Tréner mi poskladal hudbu tak, aby bola dlhšia. Na zrážky mi stále povie, že to je tým, že jazdím pomaly. Lenže myslím, že keby som skončila skôr ako hudba a potom v tej pozícii stojím dve sekundy, tak to zle vyzerá,“ poznamenala mladá krasokorčuliarka.
Pred šampionátom ešte zvažovali, že zmenia dĺžku hudby, ale pre nedostatok času už to ostalo tak.
Nové šaty ušila mama
Mala však nové šaty, ktoré jej ušila mama. Na predchádzajúcich pretekoch mala modré, tentoraz zelené.
„Roztrhla sa mi sukňa, lebo sa mi zachytila do päty. Mamka tak ušila ďalšie šaty. Na tých minulých som mala šál a vpredu som mala v elfčine napísané slová súčasnosť, minulosť a budúcnosť, keďže o tom je ten program,“ prezradila zaujímavý detail.
Do zelených šiat tento nápis nezakomponovali, ale rozptyl kamienkov na boku má znázorňovať ako čas plynie.
„Svoju minulosť vidím ako cestu, ktorou som sa dostala až do súčasnosti. Som rada, že som si tú cestu vedela užiť. Mám pocit, že aj cesta je cieľ,“ prízvukovala Lengyelová.
„S tým by som chcela ísť aj do budúcnosti. Nepracovať iba za úspechom, ale tešiť sa z toho, že som na ľade, že sa môžem hýbať a trénovať,“ doplnila.
Trojitý axel by chcel každý
Technická náročnosť sa u junioriek stále zvyšuje. V minulosti skákali náročné skoky najmä ruské tínedžerky. Tie sa však aktuálne nemôžu zúčastniť medzinárodných pretekov pre vojnu na Ukrajine.
Aj v Tallinne však bolo vo voľnej jazde junioriek deväť pokusov o trojitý axel, z toho päť vydarených.
Náročné skoky však lákajú aj sestry Lengyelové. Pred rokom staršia Olívia na juniorskom svetovom šampionáte povedala, že by chcela byť prvou Slovenkou, ktorá skočí trojitý axel.
„Samozrejme, to by chcel každý. Budeme sa obidve snažiť, aby sme sa zlepšovali a boli schopné to skočiť. Ale hlavné je byť zdravá,“ vravela Alica.
Nejde domov smutná
Odstupy po krátkom programe boli veľmi tesné. Lengyelová na 12. mieste strácala na šiestu priečku iba 2,3 bodu. Nad top desiatkou však nerozmýšľala.
„Hlavne som chcela, aby som sa cítila dobre v jazde a nebola v strese. Ak je človek v strese, tak je vtiahnutý do seba, ťažko sa jazdí a trasú sa nohy. Som rada, že som si to vedela užiť, ale aj cítila hrany a bolo mi na ľade dobre,“ ohodnotila svoje vystúpenie Slovenka.
Pred majstrovstvami sveta si stanovila cieľ, že sa z pretekov nechce vrátiť domov smutná.
„Je jasné, že by som to vedela spraviť lepšie a bolo tam veľa nedostatkov, ale nebolo to najhoršie. Som celkom šťastná s tým, ako to vyšlo,“ skonštatovala.
Získala veľmi cenné skúsenosti. „Prekvapilo ma, aké veľké sú tieto preteky. Prvý deň som bola možno aj vystrašená. Ale už viem, ako to vyzerá na takejto súťaži. Teším sa, že som tu mohla byť,“ zdôraznila Lengyelová.