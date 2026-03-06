Líder krátkeho programu naplnil predpoklady. Víťazom juniorskej súťaže sa stal Japonec

Rio Nakata
Rio Nakata (Autor: SITA/AP)
TASR|6. mar 2026 o 23:28
Japonsko získalo aj bronz.

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 - Tallinn

juniori - voľný program:

1.

Rio Nakata

Japonsko

268,47 b

2.

So Min-kju

Kórejská rep.

243,91

3.

Taiga Nišino

Japonsko

241,23

4.

Jacob Sanchez

USA

229,10

5.

Čoi Ha-pin

Kórejská rep.

224,36

6.

Lucius Kazanecki

USA

219,36

Víťazom súťaže juniorov na MS v Tallinne sa stal Japonec Rio Nakata, ktorý viedol aj po krátkom programe a napokon nazbieral 268,47 b.

Na pódiu ho doplnili strieborný So Min-kju z Kórejskej republiky (243,91) a bronzový krajan Taiga Nišino (241,23).

