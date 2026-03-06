Líder krátkeho programu naplnil predpoklady. Víťazom juniorskej súťaže sa stal Japonec

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 - Tallinn
juniori - voľný program:
1.
Rio Nakata
Japonsko
268,47 b
2.
So Min-kju
Kórejská rep.
243,91
3.
Taiga Nišino
Japonsko
241,23
4.
Jacob Sanchez
USA
229,10
5.
Čoi Ha-pin
Kórejská rep.
224,36
6.
Lucius Kazanecki
USA
219,36
Víťazom súťaže juniorov na MS v Tallinne sa stal Japonec Rio Nakata, ktorý viedol aj po krátkom programe a napokon nazbieral 268,47 b.
Na pódiu ho doplnili strieborný So Min-kju z Kórejskej republiky (243,91) a bronzový krajan Taiga Nišino (241,23).