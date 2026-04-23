Po olympiáde mali ľudia Adama ešte radšej, lebo sa postavil a bojoval, vraví trénerka Hagaru

Náročná sezóna sa skončila, pre športovcov je čas na oddych a trochu môžu vypnúť aj tréneri.
Platí to aj v prípade najlepšieho slovenského krasokorčuliara Adama Hagaru, ktorý v týchto dňoch absolvoval ešte dve exhibičné vystúpenia v Bratislave.
Jeho sestra a zároveň trénerka ALEXANDRA HAGAROVÁ, ktorá ho trénuje spolu s Vladimírom Dvojnikovom, pri príležitosti jedného z nich v rozhovore pre Sportnet prezradila, že je hrdá na to, že jeho brat s v uplynulom ročníku splnil všetky ciele, ktoré si stanovil.
Rozprávala aj o tom, ako prežívala vrcholné podujatia, ako zvládali spolu s Adamom neľahké obdobie po olympiáde a aké sú ich ďalšie méty a ciele.
Bola to prvá sezóna, v ktorej Adam súťažil už len medzi seniormi. Ako ju hodnotíte?
Bolo to úplne super. Adamovi sa podarilo to, čo si stanovil, dokonca aj viac.
Najprv bolo stanovené, že chce skočiť štvoritý skok a potom sme ho zaraďovali takmer na každej súťaži.
Ďalším cieľom bolo, aby sa dostal na seniorskú Grand Prix, nakoniec tam skončil šiesty. Na majstrovstvách Európy bol v desiatke, na majstrovstvách sveta v pätnástke. Sú to neskutočné úspechy.
V tejto sezóne boli tri obrovské vrcholy, majstrovstvá Európy, olympiáda a majstrovstvá sveta. Ako ste to zvládali?
Bolo to neskutočne ťažké, či už pre Adama, ale aj pre nás trénerov a pre rodičov. Všetci sme to prežívali a sme radi, že už je konečne po tom.
Teraz sme trochu vypli, hlavne mentálne sme už potrebovali oddych.
Aj Adam bol už úplne zničený, takže už sa tešil na to, že bude iba doma a v škole a občas príde pokorčuľovať.
Adam podával počas celej sezóny veľmi vyrovnané výkony. Jeho jediný výpadok prišiel vo voľnej jazde na olympiáde. Ako to vnímate s odstupom?
Bolo nám to nesmierne ľúto. Ale je to šport, stáva sa to. Prišlo to akurát na olympiáde, videlo to veľa ľudí, ale myslím si, že práve preto ho majú ešte radšej, že Adam sa postavil a zabojoval na majstrovstvách sveta.
Na ME bol Adam desiaty, na MS pätnásty. Čo považujete vy za lepší alebo hodnotnejší výsledok?
Tá Európa bola paráda. V krátkom programe aj vo voľnej jazde skočil štvoritý skok. Zajazdil veľmi pekne oba programy.
Akurát som tam v Sheffielde s ním bola ako trénerka, takže to bol veľmi pekný zážitok.
Ako ste to tam celé prežívali? Adam dostal v krátkom programe nižšie body, ako sa čakalo, a bezprostredne po ňom bol aj on trochu frustrovaný. Napokon však zajazdil štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a dostal sa na to vytúžené desiate miesto.
Adam dal do toho krátkeho programu svoje maximum. Jeho štvoritý tulup bol veľmi pekný, hoci nie úplne dokonalý, ale pekne ho ustál. Hodnotenie nás potom trochu sklamalo.
Ale Adam je presne ten typ, čo sa nabudí. Áno, bol sklamaný, po krátkom programe boli na ňom vidieť trochu nervy, ale všetko potom vybavil vo voľnej jazde.
Ja ho poznám, on sa niekedy potrebuje takto trochu namotivovať. Vo voľnej jazde bol veľmi motivovaný a zajazdil to, čo mal. Ukázal všetkým, čoho je schopný, aj všetky piruety boli v poriadku.
Ale naozaj boli tam všetky emócie, smútok, radosť, potom napätie, lebo sme čakali, či sa dostane do tej desiatky. Ale aj to sa nakoniec podarilo. Myslím si, že vyšlo všetko ako malo.
Adam po skončení sezóny vravel, že najťažšia časť sezóny bola preňho príprava na majstrovstvá sveta po olympiáde. Aké to bolo z pozície trénerky?
Bolo to ťažšie, aj keď on na tréningoch nedával najavo, ako sa cíti. Pokračoval normálne, prišiel po olympiáde a na tréningoch bol stále veselý.
Jediné, čo sa dialo, boli problémy so štvoritým tulupom, hlava v tomto období tak nešla. Menej si veril, potreboval získať naspäť sebavedomie. Ale sám vedel, že je pripravený.
Nakoniec sme sa na majstrovstvách sveta rozhodli ísť bez štvoritého tulupu, ale myslím si, že to vyšlo. Sme spokojní, ale bolo to ťažké obdobie.
Bolo ho ťažké presvedčiť, aby na majstrovstvách sveta išiel bez štvoritého tulupu?
Nie, nebolo. Išlo to aj od Adama. Aj on to tak cítil, že dajme to na istotu. Síce už dlhšiu dobu necvičil tú jazdu v tej podobe iba s trojitými axlami, ale vedel, že už to má nacvičené z minulých rokov.
Videli sme aj s pánom trénerom Vladimírom Dvojnikovom, že po tom ťažkom mesiaci nie je najľahšie ísť so štvoritým tulupom, tak nech si to zajazdí na čistotu.
Niektorí pretekári sa na majstrovstvách sveta ani nezúčastnili, lebo po olympiáde boli vyčerpaní a nechceli tam ísť. Adam tam išiel, chcel sa ukázať a myslím si, že to nie je žiadna hanba, že išiel iba s trojitým axlami. Zvolili sme ten správny variant.
Aké sú jeho ďalšie plány ohľadom štvoritých skokov?
Určite sa bude chcieť skúšať aj salchow, ale tréning sa postupne vyvíja. Nevieme, čo bude na ľade o dva mesiace. Môže to ísť neskutočnou rýchlosťou, keď sa naučíte jeden štvorák, o chvíľu môžete skákať ďalší. Ide o to, ktorý vám ide lepšie.
Určite bude trénovať aj štvoritý salchow, ale aj dva štvorité tulupy v jazde. To znamená, že musí trénovať aj kombináciu štvoritý tulup s dvojitým tulupom. Následne sa pred sezónou rozhodneme, čo bude v jazde, či salchow a tulup, alebo dva tulupy.
On už salchow skákal pred tromi rokmi, ale odvtedy nie. Potom mu začal ísť lepšie tulup, tak sme to nechali, ale myslím si, že ten salchow nabehne rýchlo. No ak by som mala povedať podľa terajšej situácie, tak si myslím, že do ďalšej sezóny pôjde s dvomi štvoritými tulupmi.
Čo bude teraz nasledovať v tomto období po sezóne?
Čo sa týka Adama, škola, škola, škola. Bude sa učiť, blížia sa zápočty a skúšky. Do konca apríla máme ľady, takže ešte využije tie tréningy, čo má. Následne v máji by mal na týždeň-dva úplne vypnúť, potom trochu suchej prípravy a od konca mája už zase maká, už bude mať aj ľadový kemp.
Bude mať Adam v novej sezóne dva nové programy?
Zatiaľ máme takú myšlienku, že chceme obidva programy zmeniť. Bude to síce ťažké, ale taký je plán. Ešte však nemáme ani hudbu nájdenú, stále hľadáme. Potom sa musíme rozhodnúť aj o tom, ktorého choreografa si vyberieme.
Od novej sezóny budú v krasokorčuľovaní nové pravidlá, vo voľnej jazde bude o skok menej, jazda bude kratšia. Čo to pre vás bude znamenať?
Keďže bude mať nové jazdy, tak už sa automaticky postavia na aktuálne zmeny. V tomto nevidím problém.
Nie som úplne podporovateľ toho, že skokov bude menej, lebo Adam je zatiaľ skôr technický typ, skokan. Aj z umeleckého hľadiska stále rastie každým rokom, ale zatiaľ sa zameriava viac na techniku.
Je nám ľúto, že sa zoberie jeden skok, lebo to je dosť veľa bodov. Aj Ilia Malinin spomínal, že nové pravidlá sa mu úplne nepozdávajú.