Štefanovová a Boeris majú rytmické tance za sebou, do voľných jázd nepostúpili

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 - Tallinn
tance na ľade - rytmické tance:
1.
Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin
USA
66,45 b
2.
Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman
Francúzsko
66,31
3.
Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ
Ukrajina
65,45
29.
Lucia ŠTEFANOVOVÁ, Jacopo BOERIS
Slovensko
38,47
Slovenské krasokorčuliarske duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris obsadilo konečné 29. miesto v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne.
Za svoje vystúpenie v rytmických tancoch získalo známku 38,47 b. Slováci sa tak nedostali do voľných jázd medzi najlepších 20, postupová hodnota bola na úrovni 47,09.
Na čele súťaže sú Američania Hana Maria Aboianová a Daniil Veseluchin výkonom 66,45.