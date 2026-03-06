Štefanovová a Boeris majú rytmické tance za sebou, do voľných jázd nepostúpili

Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris s trénerkou Luciou Kadlčákovou. (Autor: Titanilla Bőd)
TASR|6. mar 2026 o 18:02
Skončili na 29. mieste.

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 - Tallinn

tance na ľade - rytmické tance:

1.

Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin

USA

66,45 b

2.

Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman

Francúzsko

66,31

3.

Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ

Ukrajina

65,45

29.

Lucia ŠTEFANOVOVÁ, Jacopo BOERIS

Slovensko

38,47

Slovenské krasokorčuliarske duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris obsadilo konečné 29. miesto v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne.

Za svoje vystúpenie v rytmických tancoch získalo známku 38,47 b. Slováci sa tak nedostali do voľných jázd medzi najlepších 20, postupová hodnota bola na úrovni 47,09.

Na čele súťaže sú Američania Hana Maria Aboianová a Daniil Veseluchin výkonom 66,45.

Krasokorčuľovanie

    dnes 18:02
