Lengyelová postúpila do voľných jázd. Krátkemu programu dominovala obhajkyňa zlata

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026
juniorky - krátky program:
1.
Mao Šimadová
Japonsko
71,90 b
2.
Majuka Oková
Japonsko
69,77
3.
Hana Bathová
Austrália
66,95
4.
Sophia Shifrinová
Izrael
65,38
5.
Inge Gurgenidzeová
Gruzínsko
64,28
6.
Ťi-chan Wang
Čína
63,44
12.
Alica Lengyelová
Slovensko
61,14
Slovenská krasokorčuliarka Alica Lengyelová sa prebojovala do voľných jázd sólistiek na MSJ v estónskom Tallinne.
Za štvrtkový krátky program dostala známku 61,14 bodu a medzi najlepšiu 24-ku postúpila z 12. miesta.
Na čele poradia sa usadila Japonka Mao Šimadová. Obhajkyňa zlata z minuloročného šampionátu v maďarskom Debrecíne si vyslúžila znánku 71,90 b.
Druhá je po úvodnej časti súťaže jej krajanka Majuka Oková (69,77) a tretia Austrálčanka Hana Bathová (66,95). Voľné jazdy junioriek sú na programe v sobotu.