Lengyelová postúpila do voľných jázd. Krátkemu programu dominovala obhajkyňa zlata

Alica Lengyelová na JGP v Gdansku.
Alica Lengyelová na JGP v Gdansku.
5. mar 2026 o 17:21
Slovenka sa umiestnila v polovici výsledkovej listiny postupujúcich.

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026

juniorky - krátky program:

1.

Mao Šimadová 

Japonsko

71,90 b

2.

Majuka Oková

Japonsko

69,77

3.

Hana Bathová

Austrália

66,95

4.

Sophia Shifrinová

Izrael

65,38

5.

Inge Gurgenidzeová

Gruzínsko

64,28

6.

Ťi-chan Wang

Čína

63,44

12.

Alica Lengyelová

Slovensko

61,14

Slovenská krasokorčuliarka Alica Lengyelová sa prebojovala do voľných jázd sólistiek na MSJ v estónskom Tallinne.

Za štvrtkový krátky program dostala známku 61,14 bodu a medzi najlepšiu 24-ku postúpila z 12. miesta.

Na čele poradia sa usadila Japonka Mao Šimadová. Obhajkyňa zlata z minuloročného šampionátu v maďarskom Debrecíne si vyslúžila znánku 71,90 b.

Druhá je po úvodnej časti súťaže jej krajanka Majuka Oková (69,77) a tretia Austrálčanka Hana Bathová (66,95). Voľné jazdy junioriek sú na programe v sobotu.

Krasokorčuľovanie

