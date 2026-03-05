Slovenská dvojica si polepšila o jedno miesto. Zlaté medaily si odniesli Kanaďania

MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne
Športové dvojice:
1.
Ava Kempová, Yohnatan Elizarov
Kanada
167,90
2.
Jazmine Desrochersová, Kieran Thrasher
Kanada
162,25
3.
Hannah Herrerová, Ivan Chobta
Ukrajina
160,15
4.
Jü-süan Čchen, Jin-po Tung
Čína
157,99
5.
Olivia Floresová, Luke Wang
USA
149,99
6.
Žuej Kuo, I-wen Čang
USA
146,83
12.
Laura Hečková, Alex Války
Slovensko
129,63
Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války obsadili v súťaži športových dvojíc na MSJ v estónskom Tallinne 12. miesto.
Za krátky program a voľnú jazdu dostali celkovú známku 129,63 bodu.
Po štvrtkových voľných jazdách si polepšili o jednu priečku.
Zo zisku zlata sa tešili Kanaďania Ava Kempová, Yohnatan Elizarov, ktorí triumfovali so ziskom 167,90 bodu pred svojimi krajanmi Jasmine Desrochersovou a Kieranom Thrasherom.
Bronz vybojovali Ukrajinci Hannah Herrerová a Ivan Chobta.