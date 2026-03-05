Slovenská dvojica si polepšila o jedno miesto. Zlaté medaily si odniesli Kanaďania

TASR|5. mar 2026 o 22:22
Slováci dostali celkovú známku 129,63 bodu.

MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne

Športové dvojice:

1.

Ava Kempová, Yohnatan Elizarov

Kanada

167,90

2.

Jazmine Desrochersová, Kieran Thrasher

Kanada

162,25

3.

Hannah Herrerová, Ivan Chobta

Ukrajina

160,15

4.

Jü-süan Čchen, Jin-po Tung

Čína

157,99

5.

Olivia Floresová, Luke Wang

USA

149,99

6.

Žuej Kuo, I-wen Čang

USA

146,83

12.

Laura Hečková, Alex Války

Slovensko

129,63

Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války obsadili v súťaži športových dvojíc na MSJ v estónskom Tallinne 12. miesto.

Za krátky program a voľnú jazdu dostali celkovú známku 129,63 bodu.

Po štvrtkových voľných jazdách si polepšili o jednu priečku.

Zo zisku zlata sa tešili Kanaďania Ava Kempová, Yohnatan Elizarov, ktorí triumfovali so ziskom 167,90 bodu pred svojimi krajanmi Jasmine Desrochersovou a Kieranom Thrasherom.

Bronz vybojovali Ukrajinci Hannah Herrerová a Ivan Chobta.

Krasokorčuľovanie

    dnes 22:22
