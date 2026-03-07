Udržali si pozície po rytmických tancoch. Americký pár ovládol aj voľné jazdy

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 - Tallinn
Výsledky - tance na ľade:
1.
Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin
USA
166,71 b
2.
Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman
Francúzsko
164,88 b
3.
Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ
Ukrajina
164,32 b
4.
Layla Veillonová, Alexander Brandys
Kanada
160,58 b
5.
Dania Mouadenová, Theo Bigot
Francúzsko
153,00 b
6.
Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue
Taliansko
148,81 b
Americký krasokorčuliarsky pár Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin sa stal víťazom súťaže v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne. Celkovo získal známku 166,71 b.
Striebro získali Francúzi Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (164,88) a bronz Ukrajinci Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (164,32).
Všetky tri medailové páry si udržali pozíciu po rytmických tancoch. Slovenské duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris sa do voľných jázd nedostalo a obsadilo konečné 29. miesto.