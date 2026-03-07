Udržali si pozície po rytmických tancoch. Americký pár ovládol aj voľné jazdy

Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin.
Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin. (Autor: X/Golden Skate)
7. mar 2026
Striebro získali Francúzi Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman.

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 - Tallinn

Výsledky - tance na ľade:

1.

Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin

USA

166,71 b

2.

Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman

Francúzsko

164,88 b

3.

Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ

Ukrajina

164,32 b

4.

Layla Veillonová, Alexander Brandys

Kanada

160,58 b

5.

Dania Mouadenová, Theo Bigot

Francúzsko

153,00 b

6.

Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue

Taliansko

148,81 b

Americký krasokorčuliarsky pár Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin sa stal víťazom súťaže v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne. Celkovo získal známku 166,71 b.

Striebro získali Francúzi Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (164,88) a bronz Ukrajinci Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (164,32).

Všetky tri medailové páry si udržali pozíciu po rytmických tancoch. Slovenské duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris sa do voľných jázd nedostalo a obsadilo konečné 29. miesto.

Krasokorčuľovanie

    dnes 15:02
