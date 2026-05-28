Syn ruského fenoména bude jazdiť za inú krajinu. Slávny otec to predtým odsudzoval

Bývalý ruský krasokorčuliar Jevgenij Pľuščenko je známym prívržencom prezidenta Vladimíra Putina. Často mal vlastenecké vyhlásenia, otvorene podporil vojnu na Ukrajine.
Pred štyrmi rokmi, po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine, ostro kritizoval krasokorčuliarov, ktorí po vylúčení Ruska z medzinárodných súťaží odišli reprezentovať iné krajiny.
Aj preto medzi fanúšikmi tohto športu vyvolala rozruch správa, že jeho syn Alexander bude minimálne päť rokov reprezentovať Azerbajdžan.
Nebol členom reprezentácie
13-ročný Alexander Pľuščenko pravidelne vystupuje v šou, ale v pretekoch patrí k menej úspešným korčuliarom. Vo svojej vekovej kategórii zvyčajne končil v druhej polovici štartového poľa.
Podľa jeho súčasných schopností je nepravdepodobné, že by sa dostal do ruských národných výberov.
Rusi navyše naďalej sú vylúčení z medzinárodných pretekov, hoci sa vraj intenzívne rokuje o tom, že by Medzinárodná korčuliarska únia mohla umožniť súťažiť aspoň juniorov.
Alexander Pľuščenko už spĺňa vekový limit pre seriál juniorskej Grand Prix a cez Azerbajdžan sa mu otvára oveľa jednoduchšia cesta.
VIDEO: Spoločné vystúpenie Alexandra a Jevgenija Pľuščenkovcov
„Áno, Saša dostal športové občianstvo Azerbajdžanu na päť rokov. Uvidíme, ako sa veci vyvinú. Saša je stále veľmi mladý.
Nebol členom ruskej reprezentácie a v tejto sezóne nesúťažil pre rôzne okolnosti, čo znamená, že už prakticky uplynulo čakacie obdobie pred zmenou krajiny. Nezobral nikomu miesto a trénoval v mojej súkromnej akadémii,“ uviedol Jevgenij Pľuščenko.
Alexander momentálne ovláda všetky trojité skoky s výnimkou axla. Štvoritý skok zatiaľ neovláda.
Jeho otec skákal trojitý axel už ako 12-ročný a prvý štvorák skočil vo veku 14 rokov.
Žilinová musela platiť
Akadémia Anjeli Pľuščenka funguje od roku 2017. Na svojej webstránke Pľuščenko zvýrazňuje nielen svoje olympijské medaily, ale aj to, že podstúpil 17 operácií a špecializuje sa aj na pretekárov po zranení.
Medzi najväčšie nádeje jeho akadémie patrí aj talentovaná juniorka Veronika Žilinová, ktorá tiež prešla do Azerbajdžanu.
18-ročná krasokorčuliarka bola v sezóne 2022/2023 druhá na ruskom juniorskom šampionáte a vyhrala ruský seriál juniorskej Grand Prix.
VIDEO: Flamenco na ľade v podaní Alexandra Pľuščenka
Potom dve sezóny nesúťažila, lebo sa zotavovala z operácie chrbtice.
Žilinová chcela zmeniť občianstvo už vlani na jar a vrátila milión rubľov (približne 12 100 eur), čo dostala vo forme dotácií, ale ruský zväz súhlasil s jej odchodom až teraz.
Pri odchode Alexandra Pľuščenka zväz nekládol žiadne prekážky. Pravdepodobne aj preto, lebo reálne nepatrí medzi špičkových ruských pretekárov.
Telegramový kanál Baza informoval o tom, že Pľuščenko získal na svoju akadémiu od roku 2023 štátne dotácie vo výške 32 miliónov rubľov (približne 388 000 eur).
Tréning, futbal, kačky
„Bolo to veľmi náročné rozhodnutie. V živote Sašu sa začína dôležitý a emotívny moment. Verím v priateľstvo a podporu medzi Ruskom a Azerbajdžanom v športe. Žijeme ťažké časy a vzájomná podpora je dôležitá,“ uviedol Pľuščenko.
„Bol som a stále som Rus. Verím, že budem môcť dôstojne reprezentovať dve krajiny na medzinárodnom poli,“ uviedol samotný pretekár.
Vo svojom vyhlásení poukázal na to, že na poslednom tréningovom kempe jeho otca a uznávaného trénera Alexeja Mišina boli účastníci z 11 rôznych krajín.
„Chcem, aby sme boli všetci priatelia. Šport nás všetkých zjednotí. S deckami z rôznych krajín sme spolu hrali futbal, trénovali, komunikovali a kŕmili kačky. Chcem, aby všetci milovali Rusko a prišli sem. A aby sa nebáli,“ citovali mladého Pľuščenka ruské médiá.
Myšlienka o sile športu a priateľstva však vyznieva prinajmenšom zvláštne z úst pretekára, ktorého otec otvorene podporoval Vladimíra Putina a agresiu voči Ukrajine.
Len nie do Ameriky!
Jevgenij Pľuščenko sa aktuálne ocitol vo vlne kritiky a hejtu, otec aj syn zmenili svoj profil na Instagrame na súkromný.
Aj doterajší priaznivci sa obrátili proti slávnemu otcovi, keďže predtým vždy prízvukoval vlastenectvo a vernosť Rusku.
Keď po vylúčení Ruska z medzinárodných súťaží niektorí ruskí športovci hľadali možnosti, ako reprezentovať iné krajiny, vyhlásil:
„Zmena občianstva je samozrejme osobné rozhodnutie pretekára. Ale ja by som nikdy svoje občianstvo nezmenil. Nechápem, ako to môže niekto urobiť rodnej krajine.“
Rozhodnutie Pľuščenkovej rodiny komentovali viaceré známe osobnosti ruského krasokorčuľovania.
„Alexander má mamu a otca a oni rozhodujú, kde a ako má súťažiť, čo bude preňho najlepšie. Ja ani nikto iný nemôžeme vedieť, prečo si vybrali Azerbajdžan a nemôžeme im do toho hovoriť. Je to ich osobné rozhodnutie,“ vravela známa trénerka Tatjana Tarasovová.
Bývalá majsterka sveta Maria Butyrská si myslí, že to bolo unáhlené rozhodnutie. „Alexander ešte stále je príliš mladý na to, aby išiel na olympiádu. Ale Jevgenij si asi všetko premyslel,“ uviedla Butyrská pre stránku News.ru.
Olympijská víťazka v rýchlokorčuľovaní a poslankyňa štátnej dumy Svetlana Žurovová dokonca poznamenala: „Všetky krajiny zo Spoločenstva nezávislých štátov, tak či onak, boli súčasťou Sovietskeho zväzu. Ak by išiel do Spojených štátov, to by bolo iné.“