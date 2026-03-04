Slovenský pár postúpil medzi najlepšiu šestnástku. Krátky program patril Kanaďanom

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 v Tallinne
športové dvojice - krátky program:
Mená
Krajina
Body
1.
Jazmine Desrochersová, Kieran Thrasher
Kanada
62,84 b.
2
Ava Kempová, Yohnatan Elizarov
Kanada
62,22 b.
3.
Žuej Kuo, I-wen Čang
Čína
58,34 b.
4.
Olivia Floresová, Luke Wang
USA
57,96 b.
5.
Hannah Herrerová, Ivan Chobta
Ukrajina
56,95 b.
6.
Jü-süan Čchen, Jin-po Tung
Čína
56,74 b.
14.
Laura Hečková, Alex Války
Slovensko
47,14 b.
Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války sa prebojovali do voľných jázd športových dvojíc na MSJ v estónskom Tallinne.
Za stredajší krátky program dostali známku 47,14 bodu a medzi najlepšiu šestnástku postúpili zo 14. miesta. Na čele poradia figurovali kanadskí reprezentanti Jazmine Desrochersová a Kieran Thrasher so ziskom 62,84 bodu.
Slovenskému páru nevyšiel krátky program na hudbu Rodiny Addamsovcov ideálne. Čisto predviedli tri zo siedmich prvkov, pri dvojitom axli Války dokonca spadol.
Na postup medzi najlepšiu šestnástku to však stačilo, mimo zostali len dva páry z 18-člennej štartovej listiny.