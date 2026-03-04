Slovenský pár postúpil medzi najlepšiu šestnástku. Krátky program patril Kanaďanom

Laura Hečková a Alex Války po krátkom programe na MS juniorov v Debrecíne.
Laura Hečková a Alex Války po krátkom programe na MS juniorov v Debrecíne. (Autor: Titanilla Böd)
TASR|4. mar 2026 o 14:53
Čisto predviedli tri zo siedmich prvkov.

MS juniorov v krasokorčuľovaní 2026 v Tallinne

športové dvojice - krátky program:


Mená

Krajina

Body

1.

Jazmine Desrochersová, Kieran Thrasher

Kanada

62,84 b.

2

Ava Kempová, Yohnatan Elizarov

Kanada

62,22 b.

3.

Žuej Kuo, I-wen Čang

Čína

58,34 b.

4.

Olivia Floresová, Luke Wang

USA

57,96 b.

5.

Hannah Herrerová, Ivan Chobta

Ukrajina

56,95 b.

6.

Jü-süan Čchen, Jin-po Tung

Čína

56,74 b.

14.

Laura Hečková, Alex Války

Slovensko

47,14 b.

Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války sa prebojovali do voľných jázd športových dvojíc na MSJ v estónskom Tallinne.

Za stredajší krátky program dostali známku 47,14 bodu a medzi najlepšiu šestnástku postúpili zo 14. miesta. Na čele poradia figurovali kanadskí reprezentanti Jazmine Desrochersová a Kieran Thrasher so ziskom 62,84 bodu.

Slovenskému páru nevyšiel krátky program na hudbu Rodiny Addamsovcov ideálne. Čisto predviedli tri zo siedmich prvkov, pri dvojitom axli Války dokonca spadol.

Na postup medzi najlepšiu šestnástku to však stačilo, mimo zostali len dva páry z 18-člennej štartovej listiny.

Krasokorčuľovanie

    dnes 14:53
