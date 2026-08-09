Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - pondelok 10. august (1. deň)

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, štartujú prvým dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.
Ako prvá sa predstaví slovenská šprintérka Viktória Forster, ktorá o 12:25 pobeží rozbeh v behu na 100 metrov.
V rozbehu sa o 13:35 predstaví aj Daniela Ledecká, ktorá pôjde beh na 400 m cez prekážky.
V tejto disciplíne štartuje aj Emma Zapletalová, no tá sa prebojovala automaticky do semifinále.
V poobednom programe sa predstaví aj Slovenka v technických disciplínach. Od 20:10 bude v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorú čaká kvalifikácia.
V prípade, že sa Forster podarí prebojovať do ďalších fáz, o 21:10 je na programe semifinále a 22:50 finále.
Do semifinále postupuje dvanásť najrýchlejších bežcov a bežkýň, ktorí sa zoradia podľa času v rozbehu.
Vďaka výsledkom z predchádzajúcich podujatí má automatickú účasť v semifinále ďalších dvanásť bežcov.
Vo finále sa predstavia dvaja najlepí bežci z každému semifinále, ku ktorým sa pridajú ďalší dvaja podľa času.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Pondelok 10. august:
- 12:25 Beh na 100 m – rozbeh – Viktória Forster
- 13:35 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Daniela Ledecká
- 20:10 Hod kladivom – kvalifikácia A – Veronika Kaňuchová
- 21:10 Beh na 100 m – semifinále – Viktória Forster??
- 21:38 Hod kladivom – kvalifikácia B – Veronika Kaňuchová
- 22:50 Beh na 100 m – finále – Viktória Forster??
Program finálových disciplín:
Čas
Disciplína
20:03
Vrh guľou (ženy)
21:33
Vrh guľou (muži)
21:40
5000 m (muži)
22:00
3000 m prekážok (ženy)
22:40
4 x 400 m štafeta (mix)
22:50
100 m (ženy)