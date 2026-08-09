    Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - pondelok 10. august (1. deň)

    Viktória Forster.
    Viktória Forster. (Autor: TASR)
    Sportnet|10. aug 2026 o 00:00
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    Pozrite si program Slovákov na dnes na ME v atletike 2026. Aké výsledky prinesie pondelok, 10. august?

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, štartujú prvým dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.

    Ako prvá sa predstaví slovenská šprintérka Viktória Forster, ktorá o 12:25 pobeží rozbeh v behu na 100 metrov.

    V rozbehu sa o 13:35 predstaví aj Daniela Ledecká, ktorá pôjde beh na 400 m cez prekážky.

    V tejto disciplíne štartuje aj Emma Zapletalová, no tá sa prebojovala automaticky do semifinále.

    V poobednom programe sa predstaví aj Slovenka v technických disciplínach. Od 20:10 bude v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorú čaká kvalifikácia.

    V prípade, že sa Forster podarí prebojovať do ďalších fáz, o 21:10 je na programe semifinále a 22:50 finále.

    Do semifinále postupuje dvanásť najrýchlejších bežcov a bežkýň, ktorí sa zoradia podľa času v rozbehu.

    Vďaka výsledkom z predchádzajúcich podujatí má automatickú účasť v semifinále ďalších dvanásť bežcov.

    Vo finále sa predstavia dvaja najlepí bežci z každému semifinále, ku ktorým sa pridajú ďalší dvaja podľa času.

    Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.

    Pondelok 10. august:

    • 12:25 Beh na 100 m – rozbeh – Viktória Forster
    • 13:35 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Daniela Ledecká
    • 20:10 Hod kladivom – kvalifikácia A – Veronika Kaňuchová
    • 21:10 Beh na 100 m – semifinále – Viktória Forster??
    • 21:38 Hod kladivom – kvalifikácia B – Veronika Kaňuchová
    • 22:50 Beh na 100 m – finále – Viktória Forster??

    Program finálových disciplín:

    Čas

    Disciplína

    20:03

    Vrh guľou (ženy)

    21:33

    Vrh guľou (muži)

    21:40

    5000 m (muži)

    22:00

    3000 m prekážok (ženy)

    22:40

    4 x 400 m štafeta (mix)

    22:50

    100 m (ženy)

    Atletika

    Atletika

      Viktória Forster.
      Viktória Forster.
      Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - pondelok 10. august (1. deň)
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