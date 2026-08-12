Touré dal novému slovanistovi to najdôležitejšie. Fanúšikovia tlieskali v stoji

ŠK Slovan Bratislava zabojuje v priebehu troch sezón po druhýkrát o Ligu majstrov v play off. Naposledy v ňom zdolal dánsky Midtjylland a tento rok vyzve slovinský klub NK Celje.
„Títo hráči si zaslúžia hrať v Lige majstrov," povedal po postupe v treťom predkole cez švédsky klub Mjällby tréner belasých Yaya Touré.
Súčasný kouč Slovana veľmi dobre pozná najprestížnejšiu európsku súťaž. Počas svojej kariéry v nej odohral sedemdesiat zápasov. V roku 2009 dokonca zdvihol nad hlavu "ušatú trofej" v drese Barcelony pod vedením Pepa Guardiolu.
„Ako hráč som miloval hrať v Lige majstrov. Je to niečo špeciálne. Pre klub aj fanúšikov. Rád by som z pozície trénera videl svojich hráčov užívať si ju a bojovať s najlepšími hráčmi a klubmi v Európe."
Touré vrátil hrdinovi sebadôveru
Postup Slovana cez Mjällby zariadil v dvojzápase najmä jeden rozdielový hráč.
Suleiman Camara.
Gambijský krídelník posilnil Slovan iba pred týždňom. Slovenský majster za neho podľa portálu Transfermarkt poslal milión eur španielskemu Racing Santander.
„Suleiman vyzerá, akoby tu bol rok," povedal o ňom po dueli Alen Mustafić.
V dvojzápase s Mjällby zaznamenal Camara dva góly a asistenciu. Takú bilanciu mal počas celej vlaňajšej sezóny v druhej najvyššej španielskej súťaži.
Čo sa príchodom do Slovana zmenilo?
„Tréner mi vrátil sebadôveru," ozrejmil Camara. „To mi chýbalo počas dvoch sezón v Racingu. Ak ju dostanete od trénera a spoluhráčov, všetko ide ľahšie. Je to najdôležitejšia vec pre hráča," dodal.
VIDEO: Camara hodnotí zápas
V čom exceluje?
„Camara je skvelý hráč. Rád pracujem s hráčmi ako on, ktorí majú zápal pre hru a veľkú kvalitu. Ak s nimi budete pracovať správne, môžu spraviť veľký krok," opisuje ho tréner Yaya Touré.
Camara mal vlani najlepší priemer vyhraných ofenzívnych súbojov v priemere na 90 minút v celej druhej najvyššej španielskej súťaži (8,3).
Navyše priemeroval tretie najlepšie číslo v úspešných driblingoch (4) a pokusoch o dribling (7,5).
V celej španielskej súťaži patril do najlepšej desiatky hráčov v priemeroch akcelerácií (0,9), úspešných ofenzívnych akcií (5,6) či frekvencii pohybu s loptou (18), ktorá meria, ako často hráč vedie loptu. Vraví o počte situácií, kedy hráč prejde s loptou určitú vzdialenosť (zvyčajne aspoň 5 až 10 metrov).
S loptou robí, čo len chce, vraví Touré
Nebol však hráč do koncovky.
Mal len deväťpercentnú streleckú efektivitu a za celý ročník slabé číslo 2,4 v kolónke očakávaných gólov. Strelil len dva góly z 24 striel. Oba pravou nohou zvnútra šestnástky.
V Slovane však strieľa výstavné góly. „Strelil nádherný gól. Verím, že to od neho uvidím v každom zápase. Je obrovský talent. Verím, že bude napredovať," hlási Touré.
„Prinavrátil si sebavedomie. Je šťastný a verím, že stále môže ukázať viac. Páči sa mi jeho prístup. Keď dostane loptu, spraví s ňou čo len chce," opisuje kouč jeho kvality.
Keď Camara opustil trávnik, mnohí fanúšikovia Slovana tlieskali v stoji.
VIDEO: Touré hodnotí zápas
V Slovane je najrýchlejší
Na konečných 2:0 zvýšil v odvete vo forme hrajúci Alasana Yirajang. Podobne ako pri jeho gólovom momente v generálke s Pafosom bola kľúčová jeho rýchlosť, vďaka ktorej sa zbavil a obišiel obrancu.
Vlani hral Yirajang v priemere len 37 minút na zápas. V ligovej súťaži a pohárovej Európe mal dohromady 23 striel a jediný gól.
„Keď bude (Yirajang) sústredený a bude mať hlavu namieste, tak bude výborný hráč. Musíte sa s ním rozprávať každý deň," poznamenal pred touto sezónou útočník a kapitán Slovana Andraž Šporar.
Podľa dát vie Yirajang vyvinúť rýchlosť 35 km/h. „Je rýchlejší ako ktokoľvek iný," vravel Šporar.
„Je to medzi ním a Barseghjanom tesné. Ale Yirajang je trocha rýchlejší," zamyslel sa aj Alen Mustafić.
Chce, aby si futbal užívali a bavili divákov
„V prvom polčase sme nezačali dobre, no druhý bol z našej strany výborný. Hráči, ktorí priniesli na trávnik kvalitu, spravili rozdiel," hodnotil odvetu s Mjällby Yaya Touré.
Bol to spomínaný Barseghjan, ktorý priniesol do hry v druhom polčase potrebné oživenie, keď vystriedal Manasseho Kiangu. „Necítil sa dobre. Išlo o taktickú zmenu," vysvetlil striedanie tréner.
„Tigran bol posledné roky jedným z najlepších hráčov Slovana. V príprave si viedol dobre, no prišlo zranenie. Tvrdo pracuje, je pozitívne naladený. Hral len 45 minút, ale jeho výkon bol excelentný," chválil arménskeho krídelníka Touré.
Kouč belasých si želá, aby si jeho zverenci futbal užívali a bavili ním divákov na tribúnach.
„(Barseghjan) Prináša pozitívnu energiu. Chcem vidieť, aby si hráči užívali futbal po príchode na trávnik. Po tom, ako som ukončil kariéru, niektoré veci ľutujem. Chcem, aby si to hlavne užívali a dostávali divákov do varu. A presne to robí Tigran," zakončil Touré.