    Zapletalová ide do finále ako jasná favoritka. Kto sú jej súperky?

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. aug 2026 o 07:18
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    Pozrite si súperky Emmy Zapletalovej vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026.

    Slovenskú bežkyňu Emmu Zapletalovú čaká na majstrovstvách Európy v atletike 2026 finálová účasť v behu na 400 metrov cez prekážky.

    Do finále sa prebojovala víťazstvom v druhom semifinále časom 54,09 s, hoci sama priznala, že to nebol ideálny beh. Do semifinále bola nasadená priamo a rozbehy absolvovať nemusela.

    Finále tejto disciplíny je na programe v stredu, 12. augusta o 22.08 hod.

    Zapletalová pobeží v siedmej dráhe a podľa sezónnych výkonov je jednoznačnou favoritkou. Jej maximum 52,30 sekundy je o viac než sekundu lepšie ako osobné maximum ktorejkoľvek zo súperiek. 

    Najrýchlejší sezónny čas spomedzi ostatných finalistiek má Belgičanka Paullen Couckuytová, ktorá pobeží v piatej dráhe.

    Práve ona bola v semifinále najrýchlejšia zo všetkých a časom 53,87 s si vytvorila osobné maximum.

    Hneď za ňou nasledujú dve pretekárky z dráh susediacich so Zapletalovou. V šiestej sa predstaví Talianka Ayomide Folorunsová so sezónnym maximom 53,93 s, v ôsmej Britka Lina Nielsenová s časom 54,04 s.

    V deviatej dráhe pobeží druhá Britka Emily Newnhamová, ktorej sezónne maximum je 53,92 s.

    Zaujímavý údaj má vo svojej vizitke Francúzka Louise Maravalová z tretej dráhy. Jej osobné maximum 53,71 sekundy je druhé najlepšie v celom finále, túto sezónu sa mu však nepriblížila.

    Kde sledovať ME v atletike 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Finálový blok tretieho dňa budete môcť sledovať na STVR Šport či Eurosporte. Online prenos bude dostupný na Sportnet.sk.

    Pozrite si súperky Emmy Zapletalovej vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026.

    Finále

    Dráha

    Krajina

    Meno

    Osobné maximum

    Sezónne maximum

    Európsky rebríček

    2

    NOR

    Amalie Iuelová

    54,05 s

    54,05 s

    4.

    3

    FRA

    Louise Maravalová

    53.71 s

    54.05 s

    8.

    4

    PRT

    Fatoumata Bintová Diallová

    54,31 s

    54,31 s

    5.

    5

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53.87 s

    53.87 s

    9.

    6

    ITA

    Ayomide Folorunsová

    53.89 s

    53.93 s

    7.

    7

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    2.

    8

    GBR

    Lina Nielsenová

    54.04 s

    54.04 s

    10.

    9

    GBR

    Emily Newnhamová

    53.92 s

    53.92 s

    6.

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