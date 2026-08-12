Zapletalová ide do finále ako jasná favoritka. Kto sú jej súperky?

Slovenskú bežkyňu Emmu Zapletalovú čaká na majstrovstvách Európy v atletike 2026 finálová účasť v behu na 400 metrov cez prekážky.
Do finále sa prebojovala víťazstvom v druhom semifinále časom 54,09 s, hoci sama priznala, že to nebol ideálny beh. Do semifinále bola nasadená priamo a rozbehy absolvovať nemusela.
Finále tejto disciplíny je na programe v stredu, 12. augusta o 22.08 hod.
Zapletalová pobeží v siedmej dráhe a podľa sezónnych výkonov je jednoznačnou favoritkou. Jej maximum 52,30 sekundy je o viac než sekundu lepšie ako osobné maximum ktorejkoľvek zo súperiek.
Najrýchlejší sezónny čas spomedzi ostatných finalistiek má Belgičanka Paullen Couckuytová, ktorá pobeží v piatej dráhe.
Práve ona bola v semifinále najrýchlejšia zo všetkých a časom 53,87 s si vytvorila osobné maximum.
Hneď za ňou nasledujú dve pretekárky z dráh susediacich so Zapletalovou. V šiestej sa predstaví Talianka Ayomide Folorunsová so sezónnym maximom 53,93 s, v ôsmej Britka Lina Nielsenová s časom 54,04 s.
V deviatej dráhe pobeží druhá Britka Emily Newnhamová, ktorej sezónne maximum je 53,92 s.
Zaujímavý údaj má vo svojej vizitke Francúzka Louise Maravalová z tretej dráhy. Jej osobné maximum 53,71 sekundy je druhé najlepšie v celom finále, túto sezónu sa mu však nepriblížila.
Finálový blok tretieho dňa budete môcť sledovať na STVR Šport či Eurosporte. Online prenos bude dostupný na Sportnet.sk.
Pozrite si súperky Emmy Zapletalovej vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026.
Dráha
Krajina
Meno
Osobné maximum
Sezónne maximum
Európsky rebríček
2
Amalie Iuelová
54,05 s
54,05 s
4.
3
Louise Maravalová
53.71 s
54.05 s
8.
4
Fatoumata Bintová Diallová
54,31 s
54,31 s
5.
5
Paulien Couckuytová
53.87 s
53.87 s
9.
6
Ayomide Folorunsová
53.89 s
53.93 s
7.
7
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
2.
8
Lina Nielsenová
54.04 s
54.04 s
10.
9
Emily Newnhamová
53.92 s
53.92 s
6.