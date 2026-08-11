Na majstrovstvách sveta očakávala lepší čas. Potrebovala som koniec sezóny, vraví Frličková

Tri behy, rozdiel iba tri stotiny sekundy a napokon miesto medzi najlepšími mladými šprintérkami sveta.
Slovenská atlétka LAURA FRLIČKOVÁ obsadila na MS do 20 rokov v americkom Eugene siedme miesto v behu na 100 m prekážok.
Vo finále štartovala z nevýhodnej prvej dráhy a časom 13,23 sekundy si zároveň udržala pozíciu štvrtej najrýchlejšej Európanky.
Po návrate na Slovensko zhodnotila svoje vystúpenie na MS.
Ako by ste zhodnotili svoj výkon?
Určite si vzhľadom na konkurenciu myslím, že môj výkon bol obstojný. Na začiatku sezóny som išla do jej vrcholu aj celkovo do celej sezóny s trochu inými cieľmi, ale pred šampionátom ma počas sezóny sprevádzali viaceré problémy, či už psychické, alebo fyzické.
Už som cítila, že jednoducho potrebujem koniec sezóny. Preto som na seba hrdá, že som sa v takej silnej konkurencii dokázala prebojovať do finále, obstáť v ňom a dostať sa na siedme miesto.
VIDEO: Laura Frličková po návrate z juniorských MS v atletike
Ako by ste opísali finálový beh?
Štartovala som z prvej dráhy, takže som vedľa seba videla len Američanku, ktorá napokon vyhrala. Nemala som teda z každej strany dievčatá, s ktorými by som sa mohla ťahať, takže to bol trochu iný beh, než na aký som zvyknutá.
Snažila som sa ísť svoj beh, nevnímať ostatné dievčatá a sledovala som len Američanku vedľa seba. Chcela som do toho dať všetko a v cieli som už len pozerala, aký som zabehla čas.
Napriek tomu, že ste spomínali problémy počas sezóny, podarilo sa vám uhájiť si pozíciu medzi najlepšími Európankami. Aký je to pocit?
Určite som rada, že aj keď sezóna nebola dokonalá, dokázala som sa vyrovnať európskej aj svetovej špičke. Dodáva mi to do budúcna možno trochu sebavedomia.
Viem, že tam ešte mám nejaké rezervy, ale napriek tomu sa s nimi dokážem porovnávať. Keď sezóna vyjde úplne podľa predstáv, viem, že mám aj na viac.
Laura, v rozbehu, semifinále aj vo finále ste zabehli takmer rovnaký čas. Všetky tri výkony sa zmestili do troch stotín sekundy. Ako sa dá niečo také natrénovať?
Určite som nerátala s tým, že sa mi podarí trikrát zabehnúť taký podobný čas. Ešte sa mi to vlastne nestalo. Je to dobrý ukazovateľ toho, že mám stabilné výkony.
Aj napriek tomu, že to nebol osobný rekord, boli tie výkony naozaj veľmi vyrovnané. Očakávala som možno trochu lepší čas, ale som rada, že som všetky tri behy zvládla bez nejakých vážnych zaváhaní.
Ako sa vám páčili Spojené štáty americké?
Určite sme možno viacerí očakávali, že niektoré veci budú trochu iné. Nemôžeme to však úplne objektívne zhodnotiť, keďže sme v podstate týždeň boli zavretí v univerzitnom kampuse, kde sme trénovali, a potom sme týždeň strávili v Eugene na pretekoch, kde sme sa už sústredili na samotné súťaženie.
Niektoré veci boli pre nás pozitívnym šokom, iné negatívnym. Bolo to teda iné, ako keby sme tam išli čisto na výlet.
V slovenskom tíme si premiéru odbila rodáčka z Japonska Anna Svrček, ktorej reakcie sa počas šampionátu stali na Slovensku virálne. Ako ste ju vnímali vy? Videli ste ju prvýkrát?
Určite sme sa s ňou chceli spoznať, keď prišla na prípravný kemp do Corvallisu. Od začiatku sme videli, že je taká kôpka šťastia a že s ňou asi bude zábava.
Spočiatku sme nevedeli, aká bude. Úprimne som si myslela, že možno bude trochu väčším outsiderom našej výpravy, ale potom sa ukázalo, že nie. Veľmi dobre medzi nás zapadla a navzájom sme sa podporovali.
Komunikovali ste spolu po slovensky alebo po anglicky?
Komunikovali sme len po slovensky. Snažili sme sa ju naučiť nejaké veci, takže si myslím, že sa niečo naučila. Ona sa zase snažila naučiť nás niečo po japonsky, takže to bolo také pekné.
Zapamätali ste si nejaké japonské slovo?
Vedela som povedať dobrú chuť, ale už si nespomeniem (smiech).