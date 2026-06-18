Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS v hokejbale 2026 (muži + ženy)

MS v hokejbale mužov aj žien 2026 sa konajú od 20. do 28. júna v českej Ostrave.
Zápasy sa odohrajú na multifunkčnom štadióne Ostravar Aréna, kde svoje domáce zápasy hrá český hokejový klub HC Víktovice Ridera. Hala hostila aj svetové hokejové šampionáty v rokoch 2004, 2015 a 2024.
Hokejbalový šampionát sa do Česka vrátil po deviatich rokoch. Po prvý raz v histórii sa toto prestížne podujatie uskutoční na území Moravy a Sliezska. Predstaví sa tu svetová elita v mužskej aj ženskej kategórii.
V mužskom turnaji nastúpi 12 tímov rozdelených do dvoch výkonnostných skupín, ženský turnaj ponúkne účasť šiestich reprezentácií v jednej spoločnej skupine.
V mužskej kategórii sa v skupine A predstaví Slovensko, Česko, USA, Kanada, Švajčiarsko a Fínsko, v B-skupine Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Kajmanské ostrovy a India.
Do vyraďovačky postúpi všetkých šesť tímov z A-skupiny a dva najlepšie tímy z výkonnostne slabšej B-skupiny.
Titul medzi mužmi obhajuje Kanada, ktorá po dvojnásobnom predĺžení zdolala Česko 3:2.
Nominácia Slovenska na MS v hokejbale 2026
Brankári: Filip Surák (LG Corwin), Peter Kučera (H+H Skalica), Jakub Balogáč (HMHK Vranov nad Topľou)
Obrancovia: Tomáš Kozák (Leaders Ružinov), Michal Salajka, Maximilián Mikula (obaja H+H Skalica), Oliver Stümpel (Jets Nitra), Nikodém Šulik (HK IMS-EAST Popradskí Piráti), Martin Dubeň (LG Corwin), Šimon Lopušan (PROTEF Považská Bystrica), Ivan Gajdoš, Ján Revaj (obaja Nitrianski Rytieri)
Útočníci: Jaroslav Martinusík, Andrej Siakeľ, Lukáš Olejník (všetci H+H Skalica), Filip Klema, Martin Benko, Lukáš Lipiansky (všetci LG Corwin) Lukáš Piják, Matúš Korbáš, Ivan Hryzák, Andrej Straka (všetci PROTEF Považská Bystrica), Ján Šatka (ŠK 98 Pruské), Richard Mráz (Nitrianski Rytieri), Matej Pisarovič (Horgenberg Hammer/Švajč.)
V ženskom turnaji sa fanúšikovia môžu tešiť na výbery Slovenska, Česka, Kanady, Švajčiarska, USA a Veľkej Británie.
Aj medzi ženami sa pred dvoma rokmi dostala do finále reprezentácia Česka, no po prehre 0:3 s USA získala taktiež iba strieborné medaily.
Nominácia Slovenska na MS v hokejbale žien 2026
Brankárky: Soňa Kubaniová (HBK Levíčatá Humenné), Carmen Dráfiová (HBK Nitrianski rytieri), Nina Cengelová (HANCOP Juniors)
Obrankyne: Darja Jermakovová (HOKEJBAL Prešov), Lucia Záborská, Nina Štrbáková (obe HBK Medokýš Martin), Lucia Martincová (HBC DT Považská Bystrica), Sofia Hambálková (Hancop Juniors), Hana Benejová (HBC Košice), Sarah Nilabovičová (ŠK 98 Pruské), Emma Šebestová (Popradskí Piráti)
Útočníčky: Aleksandra Lidskayová, Laura Lacková (obe HOKEJBAL Prešov), Zuzana Tomečková (HBK Medokýš Martin), Nina Ševčíková, Sofia Podoláková (obe HBC DT Považská Bystrica), Laura Hambálková, Alexandra Jovanovová, Kristína Taricsová, Emma Donovalová, Anna Džurňáková (všetky Hancop Juniors), Lilly Laura Lipnická, Janka Pavlíková (obe HBC Košice), Patrícia Dzurinová (HMHK Vranov nad Topľou), Dorota Kubáňová (Popradskí Piráti)
Pozrite si program, výsledky, tabuľky a zostavy Slovenska na MS v hokejbale mužov a žien 2026.
Program Slovenska na MS v hokejbale 2026
Skupina A
Sobota 20. júna:
12:00 Slovensko - Švajčiarsko
Nedeľa 21. júna:
13:00 Slovensko - USA
Pondelok 22. júna:
15:15 Slovensko - Kanada
Utorok 23. júna:
18:15 Slovensko - Česko
Streda 24. júna:
20:00 Slovensko - Fínsko
Tabuľka MS v hokejbale 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
0
0
0
0
0
0:0
0
Česko
0
0
0
0
0
0:0
0
USA
0
0
0
0
0
0:0
0
Kanada
0
0
0
0
0
0:0
0
Fínsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Švajčiarsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Program a výsledky play-off na MS v hokejbale 2026
Piatok 26. júna:
8:00 1. štvrťfinále
10:15 2. štvrťfinále
12:45 3. štvrťfinále
17:45 4. štvrťfinále
Sobota 27. júna:
9:15 Zápas o 5. miesto
12:00 1. semifinále
14:30 2. semifinále
Nedeľa 28. júna:
12:15 Zápas o bronz
15:15 Finále
Program Slovenska na MS v hokejbale žien 2026
Základná skupina
Sobota 20. júna:
17:30 Slovensko - Česko
Nedeľa 21. júna:
10:45 Slovensko - Veľká Británia
Pondelok 22. júna:
10:45 Slovensko - Kanada
Streda 24. júna:
11:15 Slovensko - Švajčiarsko
Štvrtok 25. júna:
20:30 Slovensko - USA
Tabuľka MS v hokejbale žien 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
0
0
0
0
0
0:0
0
Česko
0
0
0
0
0
0:0
0
USA
0
0
0
0
0
0:0
0
Kanada
0
0
0
0
0
0:0
0
Veľká Británia
0
0
0
0
0
0:0
0
Švajčiarsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Program a výsledky play-off na MS v hokejbale žien 2026
Piatok 26. júna:
12:30 Zápas o 5. miesto
15:15 1. semifinále
20:15 2. semifinále
Sobota 27. júna:
17:00 Zápas o bronz
19:30 Finále