Slovenky opäť prehrali federálne derby. Napriek tomu majú šancu na zisk cenného kovu

MS v hokejbale 2026 - semifinále
Česko - Slovensko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 10. Procházková (E. Veselá, Kotlíková), 20. Seroiszková (Bartáková), 24. Krásová (Kotlíková), 43. Manhartová (Bartáková).
Rozhodkyne: Andrewsová, McCarthyová (Kan.), vylúčenia: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0.
Slovenské reprezentantky prehrali v semifinále na MS v hokejbale 2026 v Ostrave s domácim Českom 0:4.
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V sobotu ich od 17.00 čaká súboj o bronz proti Kanaďankám. Češky proti Slovenkám otvorili skóre v 10. minúte, keď po vlastnej strele dorazila loptičku zo vzduchu za Ninu Cengelovú Karolína Procházková.
V druhej tretine sa presadila od modrej čiary Klára Seroiszková a Michaela Krásová strelou z ľavého kruhu zvýšila na 3:0.
Výsledok zavŕšila v 42. minúte kapitánka Lucie Manhartová. Brankárka Kateřina Dvořáková udržala prvýkrát na turnaji čisté konto.
Český tím sa pokúsi vo finále oplatiť USA prehru z minulého finále z roku 2024 z Vispu 0:3 a nadviazať na doteraz jediný triumf z roku 2007 zo šampionátu doma v Pardubiciach.