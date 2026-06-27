Švajčiarski bratia šokovali Slovákov. Tí mali víťazstvo na dosah, no padli v predĺžení

Kapitán Slovenska Ivan Hryzák v súboji v zápase Švajčiarsko - Slovensko na MS.
Kapitán Slovenska Ivan Hryzák v súboji v zápase Švajčiarsko - Slovensko na MS. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|27. jún 2026 o 10:58
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Slovenskí reprezentanti prišli o dvojgólové vedenie v poslednej päťminútovke duelu.

MS v hokejbale 2026 - o 5. miesto

Slovensko - Švajčiarsko 2:3pp (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Góly: 21. Martinusík (Salajka), 35. Pisarovič (I. Gajdoš, Lopušan) – 40. A. Wehrli (N. Wehrli), 44. N. Wehrli (A. Wehrli), 52. Mballa (Paulík)

Rozhodcovia: Černý, Záhora (ČR), vylúčení: 1:1, presilovky a oslabenia: 0:0

Slovenskí hokejbalisti obsadili na MS 2026 v Ostrave konečné 6. miesto.

V sobotnom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2:3 po predĺžení.

Slováci vyhrávali ešte 5 minút pred koncom 2:0, no bratia Nicolas a Adrien Wehrliovi vyrovnali stav stretnutia a poslali duel do predĺženia. V ňom skóroval v 7. nadstavenej minúte Mballa.

Hokejbal

    Kapitán Slovenska Ivan Hryzák v súboji v zápase Švajčiarsko - Slovensko na MS.
    Kapitán Slovenska Ivan Hryzák v súboji v zápase Švajčiarsko - Slovensko na MS.
    Švajčiarski bratia šokovali Slovákov. Tí mali víťazstvo na dosah, no padli v predĺžení
    dnes 10:58
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