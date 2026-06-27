Švajčiarski bratia šokovali Slovákov. Tí mali víťazstvo na dosah, no padli v predĺžení

MS v hokejbale 2026 - o 5. miesto
Slovensko - Švajčiarsko 2:3pp (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 21. Martinusík (Salajka), 35. Pisarovič (I. Gajdoš, Lopušan) – 40. A. Wehrli (N. Wehrli), 44. N. Wehrli (A. Wehrli), 52. Mballa (Paulík)
Rozhodcovia: Černý, Záhora (ČR), vylúčení: 1:1, presilovky a oslabenia: 0:0
Slovenskí hokejbalisti obsadili na MS 2026 v Ostrave konečné 6. miesto.
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V sobotnom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2:3 po predĺžení.
Slováci vyhrávali ešte 5 minút pred koncom 2:0, no bratia Nicolas a Adrien Wehrliovi vyrovnali stav stretnutia a poslali duel do predĺženia. V ňom skóroval v 7. nadstavenej minúte Mballa.