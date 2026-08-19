VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - NK Celje v play-off Ligy majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú úvodný zápas play-off Ligy majstrov. Na Tehelnom poli hostia slovinského majstra NK Celje.
Slovenský majster vstúpil do zápasu výborne, keď už od 15. minúty vyhráva 1:0. Svoj prvý gól v úvodnom zápase strelil slovenský útočník Roman Čerepkai.
Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje (play-off Ligy majstrov)
Slovan má na tohto súpera príjemné spomienky. Pred dvomi rokmi si s ním poradil v rámci predkola Ligy majstrov 5:0.
Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - NK Celje v play-off Ligy majstrov.
VIDEO: Roman Čerepkai a jeho gól na 1:0
VIDEO: Avdyli a jeho gól na 1:1