VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - NK Celje v play-off Ligy majstrov

Sprava dáva gól Roman Čerepkai (Slovan), obranca Darko Hrka, Papa Daniel a brankár Jean-Luk Leban (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.
Fotogaléria (24)
Sprava dáva gól Roman Čerepkai (Slovan), obranca Darko Hrka, Papa Daniel a brankár Jean-Luk Leban (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov. (Autor: TASR)
Sportnet|19. aug 2026 o 21:31 (aktualizované 19. aug 2026 o 22:40)
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Slovan hostí v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov slovinského majstra NK Celje.

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú úvodný zápas play-off Ligy majstrov. Na Tehelnom poli hostia slovinského majstra NK Celje.

Slovenský majster vstúpil do zápasu výborne, keď už od 15. minúty vyhráva 1:0. Svoj prvý gól v úvodnom zápase strelil slovenský útočník Roman Čerepkai.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje (play-off Ligy majstrov)
Cristian Martínez (ŠK Slovan) a Milot Avdyli (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.
Vítos Campelos (NK Celie) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
Tréner ŠK Slovan Touré Yaya a tréner Vítos Campelos (NK Celie) sa vítajú pred prvým zápasom play off Ligy majstrov.
Na snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAX
24 fotografií
Na snímke spredu Cesar Blackman (Slovan) a Mario Kvesič (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Roman Čerepkai (Slovan) a Darko Hrka (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Svitar Sešlar (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Celje Vítor Campelos počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Celje počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Artemius Trtyškinas (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke Roman Čerepkai (Slovan) sa raduje z gólu počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke huslistka Daniela Lovlin hrá oslavnú pieseň pred prvým zápasom play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Slovana po úvodnom góle počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov, sprava Tigran Barseghjan, Sandro Cruz, Peter Pokorný a Roman Čerepkai počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXSprava dáva gól Roman Čerepkai (Slovan), obranca Darko Hrka, Papa Daniel a brankár Jean-Luk Leban (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.

Slovan má na tohto súpera príjemné spomienky. Pred dvomi rokmi si s ním poradil v rámci predkola Ligy majstrov 5:0.

Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - NK Celje v play-off Ligy majstrov.

VIDEO: Roman Čerepkai a jeho gól na 1:0

VIDEO: Avdyli a jeho gól na 1:1

Liga majstrov

Liga majstrov

    Uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
    Uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
    Katastrofálny rozhodca výrazne zasiahol do zápasu. Slovan však ukázal svoju silu len v úvode
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