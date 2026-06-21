Fantastický úvod Slovákov v druhom zápase na MS. Zámorský súper nedokázal zareagovať

MS v hokejbale 2026 - skupina A
Slovensko - USA 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Straka (Hryzák, Revaj), 3. Pisarovič (Mráz, Benko), 6. Hryzák (Straka, Korbáš), 35. Pisarovič (Martinusík, Mráz)
/Správu aktualizujeme/
Slovenskí hokejbalisti vyhrali aj svoj druhý zápas na 15. svetový šampionát v Česku. V nedeľu triumfovali v skupine A na MS v hokejbale 2026 nad USA 4:0.
Slovákov fantasticky vyšiel úvod duel, keď dali počas prvých šiestich minút až tri góly.
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V ďalšom zápase nastúpia proti Kanade.