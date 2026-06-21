Fantastický úvod Slovákov v druhom zápase na MS. Zámorský súper nedokázal zareagovať

Slovenskí hokejbalisti
Slovenskí hokejbalisti (Autor: ISBHF - International Street & Ball Hockey Federation)
Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 15:04
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V ďalšom zápase nastúpia proti Kanade.

MS v hokejbale 2026 - skupina A

Slovensko - USA 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 1. Straka (Hryzák, Revaj), 3. Pisarovič (Mráz, Benko), 6. Hryzák (Straka, Korbáš), 35. Pisarovič (Martinusík, Mráz)

/Správu aktualizujeme/

Slovenskí hokejbalisti vyhrali aj svoj druhý zápas na 15. svetový šampionát v Česku. V nedeľu triumfovali v skupine A na MS v hokejbale 2026 nad USA 4:0.

Slovákov fantasticky vyšiel úvod duel, keď dali počas prvých šiestich minút až tri góly.

V ďalšom zápase nastúpia proti Kanade.

Hokejbal

    Slovenskí hokejbalisti
    Slovenskí hokejbalisti
    Fantastický úvod Slovákov v druhom zápase na MS. Zámorský súper nedokázal zareagovať
    dnes 15:04
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