Slováci na domácom šampionáte získali cenný kov. Hladko triumfovali nad Kanadou

Slovenskí hokejbalisti
Slovenskí hokejbalisti (Autor: Hokejbal.sk)
TASR|5. júl 2026 o 14:08
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Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície.

MS juniorov v hokejbale 2026

U18 - o bronz:

Slovensko - Kanada 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Góly: 6. a 15. Dilík, 9. Ad. Alföldy, 19. Al. Alföldy, 22. Karoľ, 36. Krajňák - 10. Kirkpatrick, 29. Maloney

Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov získali bronzové medaily na MS juniorov v Banskej Bystrici. Rozhodol o tom ich nedeľňajší zápas s Kanadou, v ktorom triumfovali 6:2.

Po dvoch rokoch sa tak vrátili na medailové pozície, na šampionáte v Žiline pred dvoma rokmi podľahli v zápase o bronz Česku 4:6.

Od 14.00 nastúpili na zápas o titul slovenskí hokejbalisti do 16 rokov proti Česku.

Hokejbal

    Slovenskí hokejbalisti
    Slovenskí hokejbalisti
    Slováci na domácom šampionáte získali cenný kov. Hladko triumfovali nad Kanadou
    dnes 14:08
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