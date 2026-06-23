Lopušanovej brat poslal zápas do predĺženia. Federálne derby sa však rozhodlo až v nájazdoch

MS v hokejbale 2026 - skupina A
Slovensko - Česko 2:3 sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Martinusík (Stümpel, Pisarovič), 43. Lopušan (Straka, Piják) - 17. Kucharčík (Čejka, Bílý), 40. Kohout (Bláha)
Slovenskí hokejbalisti zaznamenali druhú prehru na 15. svetovom šampionáte v Česku.
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Po triumfoch nad Švajčiarskom (3:1), USA (4:0) a prehre s Kanadou 2:5 pridali ďalší neúspech, keď prehrali s domácim Českom 2:3 po samostatných nájazdoch.
Zápas si nenechal ujsť hokejový útočník Radek Faksa z Dallasu, ktorý pred stretnutím vhodil aj čestné buly.
V čase 4:15 otvorili skóre v presilovej hre pri vylúčení Václava Šlehofera Slováci. Spoza pravého kruhu napráhol Jaroslav Martinusík a trafil sa do bližšieho horného rohu bránky.
Šancu na vyrovnanie nevyužil Nicolas Langr. Na prelome prvej a druhej tretiny sa domáci ubránili pri treste Dalimila Zvonka.
Po 109 sekundách druhej časti Česi vyrovnali tiež v početnej výhode pri treste Filipa Klemu.
Po Čejkovom pase prekonal Petra Kučeru z ľavého kruhu Samuel Neo Kucharčík, ktorý v 22. min mohol aj otočiť skóre, ale forhendovým blafákom na slovenského gólmana nevyzrel. O tri minúty mal ďalšiu možnosť Tomáš Hudec, trafil tyč.
V tretej časti najskôr neuspel sám pred Mokrým Martinusík. Potom v 37. min pri vylúčení Lukáša Pijáka trafil Jiří Hrabár tyč.
Po treste Tomáša Kozáka sa Slováci ubránili aj 43 sekúnd v troch proti piatim. V čase 39:58 sa domáci dočkali gólu: loptičku po strele Matyáša Bláhu odrazenú od zadného mantinelu poslal za Kučeru z ľavej strany z uhla Martin Kohout.
V 43. min ale vyrovnal Šimon Lopušan, ktorý pri Langrovom vylúčení využil po ôsmich sekundách presilovku.
Päťminútové predĺženie nerozhodlo, v rozstrele sa za český tím presadili Jan Bílý a Čejka, za Slovensko len Matúš Korbáš.
Hlas po zápase
Milan Rampáček, tréner SR: „Podali sme výborný výkon. Chalanom ďakujem, plnili čo sme si povedali. My máme na tomto turnaji nejaký cieľ a táto prehra nás až toľko nemrzí. Ideme ďalej. Som naozaj veľmi spokojný s tým, čo sme dnes ukázali.“
Tabuľka MS v hokejbale 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
4
3
1
0
0
29:14
11
2.
Kanada
4
3
0
0
1
19:10
9
3.
Slovensko
4
2
0
1
1
11:9
7
4.
USA
3
1
0
0
2
9:9
3
5.
Švajčiarsko
3
1
0
0
2
10:16
3
6.
Fínsko
4
0
0
0
4
8:28
0