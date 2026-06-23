Lopušanovej brat poslal zápas do predĺženia. Federálne derby sa však rozhodlo až v nájazdoch

Slovenskí hokejbalisti.
Slovenskí hokejbalisti. (Autor: ISBHF - International Street & Ball Hockey Federation)
Sportnet, ČTK|23. jún 2026 o 20:24
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Slováci najskôr viedli, potom však domáci tím otočil skóre.

MS v hokejbale 2026 - skupina A

Slovensko - Česko 2:3 sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 5. Martinusík (Stümpel, Pisarovič), 43. Lopušan (Straka, Piják) - 17. Kucharčík (Čejka, Bílý), 40. Kohout (Bláha)

Slovenskí hokejbalisti zaznamenali druhú prehru na 15. svetovom šampionáte v Česku.

Po triumfoch nad Švajčiarskom (3:1), USA (4:0) a prehre s Kanadou 2:5 pridali ďalší neúspech, keď prehrali s domácim Českom 2:3 po samostatných nájazdoch.

Zápas si nenechal ujsť hokejový útočník Radek Faksa z Dallasu, ktorý pred stretnutím vhodil aj čestné buly.

V čase 4:15 otvorili skóre v presilovej hre pri vylúčení Václava Šlehofera Slováci. Spoza pravého kruhu napráhol Jaroslav Martinusík a trafil sa do bližšieho horného rohu bránky.

Šancu na vyrovnanie nevyužil Nicolas Langr. Na prelome prvej a druhej tretiny sa domáci ubránili pri treste Dalimila Zvonka.

Po 109 sekundách druhej časti Česi vyrovnali tiež v početnej výhode pri treste Filipa Klemu.

Po Čejkovom pase prekonal Petra Kučeru z ľavého kruhu Samuel Neo Kucharčík, ktorý v 22. min mohol aj otočiť skóre, ale forhendovým blafákom na slovenského gólmana nevyzrel. O tri minúty mal ďalšiu možnosť Tomáš Hudec, trafil tyč.

V tretej časti najskôr neuspel sám pred Mokrým Martinusík. Potom v 37. min pri vylúčení Lukáša Pijáka trafil Jiří Hrabár tyč.

Po treste Tomáša Kozáka sa Slováci ubránili aj 43 sekúnd v troch proti piatim. V čase 39:58 sa domáci dočkali gólu: loptičku po strele Matyáša Bláhu odrazenú od zadného mantinelu poslal za Kučeru z ľavej strany z uhla Martin Kohout.

V 43. min ale vyrovnal Šimon Lopušan, ktorý pri Langrovom vylúčení využil po ôsmich sekundách presilovku.

Päťminútové predĺženie nerozhodlo, v rozstrele sa za český tím presadili Jan Bílý a Čejka, za Slovensko len Matúš Korbáš.

Hlas po zápase

Milan Rampáček, tréner SR: „Podali sme výborný výkon. Chalanom ďakujem, plnili čo sme si povedali. My máme na tomto turnaji nejaký cieľ a táto prehra nás až toľko nemrzí. Ideme ďalej. Som naozaj veľmi spokojný s tým, čo sme dnes ukázali.“

Tabuľka MS v hokejbale 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

4

3

1

0

0

29:14

11

2.

Kanada

4

3

0

0

1

19:10

9

3.

Slovensko

4

2

0

1

1

11:9

7

4.

USA

3

1

0

0

2

9:9

3

5.

Švajčiarsko

3

1

0

0

2

10:16

3

6.

Fínsko

4

0

0

0

4

8:28

0

Hokejbal

    Slovenskí hokejbalisti.
    Slovenskí hokejbalisti.
    Lopušanovej brat poslal zápas do predĺženia. Federálne derby sa však rozhodlo až v nájazdoch
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