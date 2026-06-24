Slovenky deklasovali svoje súperky. Zápas rýchlo vybavili troma gólmi za štyri minúty

Slovenské hokejbalistky počas MS 2026.
Slovenské hokejbalistky počas MS 2026. (Zdroj: hokejbal.sk)
Sportnet|24. jún 2026 o 13:02
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Na svetovom šampionáte si pripísali svoj druhý triumf.

MS v hokejbale žien 2026

Slovensko - Švajčiarsko 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Góly: 2. S. Hambálková, 4. Donovalová (Lidskayová), 4. Taricsová (Džurňáková), 21. Džurňáková (Šebestová), 30. Dzurinová (L. Hambálková), 38. Lacková (Benejová, Jermaková) - 22. Gilomenová (Leuenbergerová)

/Správu aktualizujeme/

Slovenské hokejbalistky zvíťazili vo svojom štvrtom zápase v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.

V ostravskej aréne zdolali reprezentáciu Švajčiarska jednoznačne 7:1.

Tabuľka MS v hokejbale žien 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

3

3

0

0

0

16:7

9

2.

USA

3

2

1

0

0

20:2

8

3.

Slovensko

4

2

0

0

2

14:16

6

4.

Kanada

3

1

0

1

1

15:10

4

5.

Švajčiarsko

4

1

0

0

3

8:25

3

6.

Veľká Británia

3

0

0

0

3

4:17

0

Hokejbal

    Slovenské hokejbalistky počas MS 2026.
    Slovenské hokejbalistky počas MS 2026.
    Slovenky deklasovali svoje súperky. Zápas rýchlo vybavili troma gólmi za štyri minúty
    dnes 13:02
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