Slovenky deklasovali svoje súperky. Zápas rýchlo vybavili troma gólmi za štyri minúty

MS v hokejbale žien 2026
Slovensko - Švajčiarsko 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Góly: 2. S. Hambálková, 4. Donovalová (Lidskayová), 4. Taricsová (Džurňáková), 21. Džurňáková (Šebestová), 30. Dzurinová (L. Hambálková), 38. Lacková (Benejová, Jermaková) - 22. Gilomenová (Leuenbergerová)
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Slovenské hokejbalistky zvíťazili vo svojom štvrtom zápase v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.
- ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (základná skupina)
- Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS v hokejbale 2026 (muži + ženy)
V ostravskej aréne zdolali reprezentáciu Švajčiarska jednoznačne 7:1.
Tabuľka MS v hokejbale žien 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
3
3
0
0
0
16:7
9
2.
USA
3
2
1
0
0
20:2
8
3.
Slovensko
4
2
0
0
2
14:16
6
4.
Kanada
3
1
0
1
1
15:10
4
5.
Švajčiarsko
4
1
0
0
3
8:25
3
6.
Veľká Británia
3
0
0
0
3
4:17
0