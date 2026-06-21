Slovenky skvelo zareagovali po nevydarenom derby. Súperovi strelili päť gólov a oslavujú

Slovenské hokejbalistky
Slovenské hokejbalistky (Autor: Hokejbal.sk)
Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 12:38
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V ďalšom zápase nastúpia v pondelok proti Kanade.

MS v hokejbale 2026 - základná skupina

Slovensko - Veľká Británia 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 9. Kubáňová (Dzurinová, Lidská), 22. Lipnická (L. Hambálková, Podoláková), 25. Taricsová (Jermakovová), 34. Dzurinová (Lidská, Donovalová), 34. Tomečková (Lacková, Taricsová) - 45. Townsová (Kasnerová-Woodová, Culshawová).

Rozhodkyne: O´Dwyerová, McCarthyová (Kan.), vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0.

Slovenské reprezentantky dosiahli na MS v hokejbale 2026 v Ostrave prvé víťazstvo. V druhom stretnutí na šampionáte zdolali Veľkú Britániu 5:1.

Skvelo zareagovali na sobotňajšiu prehru s domácimi Češkami 1:5. V ďalšom zápase nastúpia v pondelok proti Kanade.

V akcii boli aj muži, od 13.00 h ich čakal súboj proti USA. V sobotu zverenci Milana Rampáčka zdolali Švajčiarsko 3:1.

Hlas po zápase

Marián Hambálek, tréner SR: „Niekto si možno myslí, že zápasy proti Britkám sú povinná jazda, ale nie je to tak, každý na tomto turnaji má kvalitu. Ja som rád, že sme podali oveľa lepší výkon ako v sobotu. Hrali sme viac na loptičke, mali sme sebavedomie. Verím, že tento zápas nám pomôže k tomu, aby sme ho mali aj naďalej.“

Hokejbal

    Slovenské hokejbalistky
    Slovenské hokejbalistky
    Slovenky skvelo zareagovali po nevydarenom derby. Súperovi strelili päť gólov a oslavujú
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