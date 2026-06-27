Podobná prehra ako v skupine. Slovenky opäť nezvládli duel s Kanadou a odchádzajú bez medailí

Slovenské hokejbalistky.
Slovenské hokejbalistky. (Autor: ISBHF)
Sportnet, TASR|27. jún 2026 o 18:47
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Slovenky strelili opäť len jediný gól.

MS v hokejbale 2026 - o bronz

Slovensko - Kanada 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Góly: 25. Donovalová (Lidskayová, Džurňáková) - 5. Upshallová (McKnightová, Keanová), 7. Keanová (McKnightová), 9. Karpenková (Upshallová), 20. Keanová (Jacobsonová), 24. Upshallová (Karpenková), 31. Upshallová (McKnightová, C. Blombergová), 42. Vigneauová Sargeantová (Karpenková, Jacobsonová)

Rozhodkyne: Andrewsová (USA), Synková (ČR)

Vylúčenia: 3:2, presilovky: 3:2, oslabenia: 2:1

Slovenské hokejbalistky prehrali v zápase o bronz na MS v Ostrave 2026 s Kanadou 1:7.

Na turnaji tak obsadili konečné štvrté miesto.

Hokejbal

    Slovenské hokejbalistky.
    Slovenské hokejbalistky.
    Podobná prehra ako v skupine. Slovenky opäť nezvládli duel s Kanadou a odchádzajú bez medailí
    dnes 18:47
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