Podobná prehra ako v skupine. Slovenky opäť nezvládli duel s Kanadou a odchádzajú bez medailí

MS v hokejbale 2026 - o bronz
Slovensko - Kanada 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
Góly: 25. Donovalová (Lidskayová, Džurňáková) - 5. Upshallová (McKnightová, Keanová), 7. Keanová (McKnightová), 9. Karpenková (Upshallová), 20. Keanová (Jacobsonová), 24. Upshallová (Karpenková), 31. Upshallová (McKnightová, C. Blombergová), 42. Vigneauová Sargeantová (Karpenková, Jacobsonová)
Rozhodkyne: Andrewsová (USA), Synková (ČR)
Vylúčenia: 3:2, presilovky: 3:2, oslabenia: 2:1
Slovenské hokejbalistky prehrali v zápase o bronz na MS v Ostrave 2026 s Kanadou 1:7.
Na turnaji tak obsadili konečné štvrté miesto.