Slovenský hokejbal má nových trénerov. Šalka a Rampáček povedú hokejbalovú reprezentáciu mužov

Výkonný výbor Slovenskej hokejbalovej únie schválil na svojom riadnom zasadnutí mená nových reprezentačných trénerov pre kategórie mužov, mužov U20 a žien.
A-tím povedú Jaroslav Šalka s doterajším kormidelníkom Milanom Rampáčkom. Ženy prevzal Daniel Lipár a bratia Róbert a Juraj Alföldyovci tím mužov do 20 rokov.
Po skončení MS 2026 v Ostrave sa čakalo najmä na to, kto prevezme kormidlo mužskej reprezentácie.
Dovtedajší kouč Milan Rampáček avizoval, že si chce dať od trénovania pauzu, ale napokon zostane na svojej pozícii.
Nebude však sám, rovnocenný hlavný tréner bude aj skúsený Jaroslav Šalka. „Ja som dostal ponuku, povedal som si svoju predstavu.
Navrhol som realizačný tím, zhodli sme sa a videli sme to ako dobrý úmysel. Nechcel som, aby sa robila hrubá čiara, lebo urobili sa aj dobré veci a my máme aj časovú tieseň.
Niektoré veci bolo nutné zachovať, šampionáty sa teraz budú hrať v nepárnych rokoch a to mení situáciu,“ uviedol Šalka.
Rampáček si to rozmyslel
Rampáček figuroval v plánoch Šalku a keďže reprezentáciu čaká už čoskoro štart prípravy na MS 2027, ktoré sa v júni uskutočnia v Poprade, bolo nutné rozhodnúť sa rýchlo.
„Som rád, že prišla ponuka od Jara a po našom rozhovore sme si dali veci dokopy. Dal som si čas na rozmyslenie a ponuku som prijal. Dospeli sme k záveru, že je to dobrá voľba. Ja tým pádom nezahodím trojročnú prácu za hlavu a Jaro dá tomu skúsenosti a chalanom nový impulz. Z toho rozhovoru mám dobrý pocit a verím, že to bude fungovať. Teším sa na ďalší cyklus,“ povedal Rampáček.
Šalka sľubuje obmenu kádra
Šalka je majster sveta z roku 1999 a neskôr dlhoročný tréner LG Bratislava, s ktorou získal množstvo medailí v extralige, naposledy titul v uplynulej sezóne. Naznačil obmenu v kádri A-tímu, nebude však dramatická.
„Niečo vymeníme, niečo necháme, nejaké zmeny nastanú.“
Lipár a Alföldyovci preberajú ženy a U20
Na poste reprezentačného trénera žien vymenil Mariána Hambálka jeho doterajší asistent Daniel Lipár. Nových kormidelníkov má aj výber chlapcov do 20 rokov.
Ten už nepovedie Michal Salajka, ale úspešná dvojica Róbert a Juraj Alföldyovci, ktorí doviedli slovenský výber do 16 rokov k titulu majstrov sveta na júlovom šampionáte v Banskej Bystrici.