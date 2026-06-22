Slováci zaznamenali prvý neúspech na MS. Nepomohol im ani prvý gól proti zámorskému súperovi

MS v hokejbale 2026 - skupina A
Slovensko - Kanada 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
Góly: 13. Lopušan (Korbáš), 37. Pisarovič (Šulík, Lopušan) - 28. Z. Rawji (Laframboise, Anderson), 33. Perlic (Mainman), 35. K. Rawji, 45. Lemos, 45. Matchim
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Slovenskí hokejbalisti zaznamenali prvú prehru na 15. svetovom šampionáte v Česku.
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Po triumfoch nad Švajčiarskom (3:1) a USA (4:0) nestačili na Kanadu 2:5. V ďalšom zápase nastúpia v utorok proti domácemu Česku.