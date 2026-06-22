Slováci zaznamenali prvý neúspech na MS. Nepomohol im ani prvý gól proti zámorskému súperovi

Slovenský hokejbalista
Slovenský hokejbalista (Autor: ISBHF - International Street & Ball Hockey Federation)
Sportnet, TASR|22. jún 2026 o 17:25
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V ďalšom zápase nastúpia v utorok proti domácemu Česku

MS v hokejbale 2026 - skupina A

Slovensko - Kanada 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Góly: 13. Lopušan (Korbáš), 37. Pisarovič (Šulík, Lopušan) - 28. Z. Rawji (Laframboise, Anderson), 33. Perlic (Mainman), 35. K. Rawji, 45. Lemos, 45. Matchim

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Slovenskí hokejbalisti zaznamenali prvú prehru na 15. svetovom šampionáte v Česku.

Po triumfoch nad Švajčiarskom (3:1) a USA (4:0) nestačili na Kanadu 2:5. V ďalšom zápase nastúpia v utorok proti domácemu Česku.

Hokejbal

    Slovenský hokejbalista
    Slovenský hokejbalista
    Slováci zaznamenali prvý neúspech na MS. Nepomohol im ani prvý gól proti zámorskému súperovi
    dnes 17:25
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