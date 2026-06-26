Koniec nádejí na medailu. Slováci nezvládli predĺženie so severským súperom

Hokejbalisti Slovenska počas MS 2026.
Hokejbalisti Slovenska počas MS 2026. (Autor: Facebook Hokejbal.sk)
Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 12:25
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Slovenskí hokejbalisti nevyužili skvelý vstup do zápasu.

MS v hokejbale 2026 - štvrťfinále

Slovensko - Fínsko 4:5pp (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1)

Góly: 2. Revaj (Lipiansky, Klema), 4. Martinusík (Mráz, Benko), 29. Straka (Korbáš, Hryzák), 41. Hryzák (Lopušan, Straka) – 14. Pietsalo (Marjeta), 20. Jokirinne, 23. Kylmäniemi (Mourujärvi, Wolin), 34. Mourujärvi (Kylmäniemi, Viitanen), 46. Pietsalo (Viitanen)

Rozhodcovia: Černý, Záhora (ČR), vylúčení: 4:2, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0

Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta.

Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4:5 po predĺžení.

Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých päť zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát v sobotu o 9.15 h zápasom o 5. miesto.

Hokejbal

    Hokejbalisti Slovenska počas MS 2026.
    Hokejbalisti Slovenska počas MS 2026.
    Koniec nádejí na medailu. Slováci nezvládli predĺženie so severským súperom
    dnes 12:25
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