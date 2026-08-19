Nová posila aj návrat Barseghjana. Zostava Slovana na úvodný zápas s Celje

Tigran Barseghjan.
Tigran Barseghjan. (Autor: TASR)
Sportnet|19. aug 2026 o 19:52
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Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje v 1. zápase play-off Ligy majstrov.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v prvom zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému majstrovi NK Celje.

Do brány Slovana sa opäť postaví Dominik Takáč.

Obranná štvorica nastúpi v zložení Cesar Blackman na pravom kraji, stopérsku dvojicu vytvoria Svetozar Markovič a kapitán Kenan Bajrič, zatiaľ čo ľavú stranu obrany pokryje Sandro Cruz.

Stred poľa vystužia Alen Mustafič, Peter Pokorný a nová posila Roman Čerepkai.

O ofenzívu a sa budú starať Manasse Kianga so Suleimanom Camarom a Tigranom Barseghjanom.

Duel ŠK Slovan Bratislava - NK Celje sledujte s nami naživo ako online prenos.

Zápas sa začína 21.00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport a platforma Voyo.

Zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje

Slovan: Takáč - Pokorný, Bajrič, Blackman, Barseghjan, Čerepkai, Markovič, Mustafič, Camara, Cruz, Martinez

Liga majstrov

Liga majstrov

    Tigran Barseghjan.
    Tigran Barseghjan.
    Nová posila aj návrat Barseghjana. Zostava Slovana na úvodný zápas s Celje
    dnes 19:52
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