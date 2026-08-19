Nová posila aj návrat Barseghjana. Zostava Slovana na úvodný zápas s Celje

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v prvom zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému majstrovi NK Celje.
Do brány Slovana sa opäť postaví Dominik Takáč.
Obranná štvorica nastúpi v zložení Cesar Blackman na pravom kraji, stopérsku dvojicu vytvoria Svetozar Markovič a kapitán Kenan Bajrič, zatiaľ čo ľavú stranu obrany pokryje Sandro Cruz.
Stred poľa vystužia Alen Mustafič, Peter Pokorný a nová posila Roman Čerepkai.
O ofenzívu a sa budú starať Manasse Kianga so Suleimanom Camarom a Tigranom Barseghjanom.
Duel ŠK Slovan Bratislava - NK Celje sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zápas sa začína 21.00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport a platforma Voyo.
Zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje
Slovan: Takáč - Pokorný, Bajrič, Blackman, Barseghjan, Čerepkai, Markovič, Mustafič, Camara, Cruz, Martinez