Slovenskí juniori budú bojovať o zlato. Starší výber si zahrá na domácich MS o bronz

Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov.
Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov. (Autor: TASR)
TASR|4. júl 2026 o 20:37
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Oba výbery čelili v semifinále Američanom.

Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov postúpili do finále na MS juniorov v Banskej Bystrici. V sobotnom semifinálovom zápase zvíťazili nad výberom USA 6:1.

V boji o titul nastúpia v nedeľu o 14.00 proti Česku, ktoré zdolalo v druhom semifinále Kanadu 5:3.

Výber Slovenska do 18 rokov prehral v semifinále s USA 4:8 a bude hrať o bronz. Duel proti Kanade je na programe o 11.30. Finále s USA si aj v tejto kategórii zahrajú Česi.

MS juniorov v hokejbale 2026 - semifinále

U16:

Slovensko - USA 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Góly: 28. a 30. Mičian, 1. Biel, 12. Svrček, 40. Lešundák, 45. Sháněl - 42. Gray

U18:

Slovensko - USA 4:8 (2:3, 0:2, 2:3)

Góly: 4. Dilík, 13. Beňačka, 37. Podhorányi, 42. Šromovský - 7., 13. a 36. Gallen, 6. a 35. Basilio, 18. Persson, 22. Blose, 44. Ambrose

Hokejbal

    Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov.
    Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov.
    Slovenskí juniori budú bojovať o zlato. Starší výber si zahrá na domácich MS o bronz
    dnes 20:37
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