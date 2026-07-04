Slovenskí juniori budú bojovať o zlato. Starší výber si zahrá na domácich MS o bronz

Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov postúpili do finále na MS juniorov v Banskej Bystrici. V sobotnom semifinálovom zápase zvíťazili nad výberom USA 6:1.
V boji o titul nastúpia v nedeľu o 14.00 proti Česku, ktoré zdolalo v druhom semifinále Kanadu 5:3.
Výber Slovenska do 18 rokov prehral v semifinále s USA 4:8 a bude hrať o bronz. Duel proti Kanade je na programe o 11.30. Finále s USA si aj v tejto kategórii zahrajú Česi.
MS juniorov v hokejbale 2026 - semifinále
U16:
Slovensko - USA 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly: 28. a 30. Mičian, 1. Biel, 12. Svrček, 40. Lešundák, 45. Sháněl - 42. Gray
U18:
Slovensko - USA 4:8 (2:3, 0:2, 2:3)
Góly: 4. Dilík, 13. Beňačka, 37. Podhorányi, 42. Šromovský - 7., 13. a 36. Gallen, 6. a 35. Basilio, 18. Persson, 22. Blose, 44. Ambrose