Slovenky zakončili základnú skupinu neúspechom. Zámorský súper im nedal šancu

Slovenské hokejbalistky
Slovenské hokejbalistky (Autor: Hokejbal.sk)
Sportnet, TASR|25. jún 2026 o 22:18
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V semifinále nastúpia proti domácemu Česku.

MS v hokejbale 2026 - základná skupina

Slovensko - USA 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Góly: 5. Seitzová (Llanesová, C. Murphyová), 27. K. Murphyová, 30. Schneiderhanová (Rothweinová), 33. K. Murphyová (Kearnsová) 

Slovenské reprezentantky zakončili základnú skupinu nu MS v hokejbale 2026 v Ostrave prehrou. Vo štvrtkovom stretnutí na šampionáte nestačili na USA 0:4.

Na konte tak majú dve víťazstvá a tri prehry. V tabuľke skončili na štvrtom mieste a v semifinále nastúpia proti domácemu Česku, ktoré vyhralo skupinu.

Duel je na programe v piatok od 20.15 h. USA sa v boji o finále stretnú s Kanadou. Mužov čaká v rovnaký deň od 10.15 štvrťfinálový súboj proti Fínsku.

Tabuľka MS v hokejbale žien 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

5

4

1

0

0

35:8

14

2.

USA

5

3

1

1

0

25:4

12

3.

Kanada

5

3

0

1

1

40:11

10

4.

Slovensko

5

2

0

0

3

14:20

6

5.

Švajčiarsko

5

1

0

0

4

9:36

3

6.

Veľká Británia

5

0

0

0

5

4:48

0

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    Slovenské hokejbalistky
    Slovenské hokejbalistky
    Slovenky zakončili základnú skupinu neúspechom. Zámorský súper im nedal šancu
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    Domov»Halové športy»Hokejbal»Slovenky zakončili základnú skupinu neúspechom. Zámorský súper im nedal šancu