Slovenky zakončili základnú skupinu neúspechom. Zámorský súper im nedal šancu

MS v hokejbale 2026 - základná skupina
Slovensko - USA 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 5. Seitzová (Llanesová, C. Murphyová), 27. K. Murphyová, 30. Schneiderhanová (Rothweinová), 33. K. Murphyová (Kearnsová)
Slovenské reprezentantky zakončili základnú skupinu nu MS v hokejbale 2026 v Ostrave prehrou. Vo štvrtkovom stretnutí na šampionáte nestačili na USA 0:4.
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Na konte tak majú dve víťazstvá a tri prehry. V tabuľke skončili na štvrtom mieste a v semifinále nastúpia proti domácemu Česku, ktoré vyhralo skupinu.
Duel je na programe v piatok od 20.15 h. USA sa v boji o finále stretnú s Kanadou. Mužov čaká v rovnaký deň od 10.15 štvrťfinálový súboj proti Fínsku.
Tabuľka MS v hokejbale žien 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
5
4
1
0
0
35:8
14
2.
USA
5
3
1
1
0
25:4
12
3.
Kanada
5
3
0
1
1
40:11
10
4.
Slovensko
5
2
0
0
3
14:20
6
5.
Švajčiarsko
5
1
0
0
4
9:36
3
6.
Veľká Británia
5
0
0
0
5
4:48
0