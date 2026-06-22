Slovenké hokejbalistky nezvádli zápas Kanadou, prehrali rozdielom triedy

Sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko)
Sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. jún 2026 o 13:33
ShareTweet0

Po troch dueloch MS majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry.

MS v hokejbale 2026 - základná skupina

Slovensko - Kanada 1:9 (0:2, 0:2, 1:5)

Góly: 36. Lidská - 4. McKnightová (Upshallová, Pageová), 15. Upshallová (McKnightová), 29. Upshallová (C. Blombergová, Pageová), 30. Laforgeová (Keanová), 32. Clarkeová (Proulxová), 34. McKnightová (Upshallová, Masonová), 38. Davisová (Upshallová, McKnightová), 42. Vigneauová Sargeantová (Karpenková, Pageová), 45. Jacobsonová (Proulxová, A. Blombergová)

Rozhodkyne: Andrewsová (Kan.), Synková (ČR), vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na MS v Ostrave 2026 s Kanadou 1:9.

Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V akcii boli v pondelok aj muži, aj ich čakal o 15.15 h súboj proti Kanade.

Hlasy po zápase

Marián Hambálek, tréner SR: „Výsledok 1:9 je sklamaním. My sme plnili pokyny len v prvej tretine, potom sme mali veľa vylúčených a veľakrát sme ani nevedeli prečo. Vždy, keď sme v zápase dvíhali hlavy, tak nám súperky dali gól. Potom sme sa už v tretej tretine rozsypali a nič z toho, čo sme si povedali, sme neplnili.“

Hokejbal

    Sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko)
    Sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko)
    Slovenké hokejbalistky nezvádli zápas Kanadou, prehrali rozdielom triedy
    dnes 13:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hokejbal»Slovenké hokejbalistky nezvádli zápas Kanadou, prehrali rozdielom triedy