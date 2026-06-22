Slovenké hokejbalistky nezvádli zápas Kanadou, prehrali rozdielom triedy

MS v hokejbale 2026 - základná skupina
Slovensko - Kanada 1:9 (0:2, 0:2, 1:5)
Góly: 36. Lidská - 4. McKnightová (Upshallová, Pageová), 15. Upshallová (McKnightová), 29. Upshallová (C. Blombergová, Pageová), 30. Laforgeová (Keanová), 32. Clarkeová (Proulxová), 34. McKnightová (Upshallová, Masonová), 38. Davisová (Upshallová, McKnightová), 42. Vigneauová Sargeantová (Karpenková, Pageová), 45. Jacobsonová (Proulxová, A. Blombergová)
Rozhodkyne: Andrewsová (Kan.), Synková (ČR), vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na MS v Ostrave 2026 s Kanadou 1:9.
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Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V akcii boli v pondelok aj muži, aj ich čakal o 15.15 h súboj proti Kanade.
Hlasy po zápase
Marián Hambálek, tréner SR: „Výsledok 1:9 je sklamaním. My sme plnili pokyny len v prvej tretine, potom sme mali veľa vylúčených a veľakrát sme ani nevedeli prečo. Vždy, keď sme v zápase dvíhali hlavy, tak nám súperky dali gól. Potom sme sa už v tretej tretine rozsypali a nič z toho, čo sme si povedali, sme neplnili.“