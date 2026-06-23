    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - streda 24. jún (14. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (streda, 24. jún).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (streda, 24. jún). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. jún 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie streda, 24. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú štrnástym hracím dňom.

    Stredajšie dianie na svetovom šampionáte otvoria zhodne o 21:00 h záverečné zápasy skupiny B.

    Na štadióne v Seattli proti sebe nastúpia Bosna a Hercegovina a Katar, vo Vancouveri vyzve Švajčiarsko domácu Kanadu.

    Následne o polnoci sa odohrajú záverečné zápasy v skupine C, Maroko v Atlante nastúpi proti Haiti a Brazília si v rovnakom čase zmeria sily so Škótskom na štadióne v Miami.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    vs.
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Analýza Švajčiarsko - Kanada

    Zápas medzi Švajčiarskom a Kanadou má všetky predpoklady na to, aby sme videli góly na oboch stranách. Obe mužstvá vstupujú do stretnutia s veľkou motiváciou, keďže ide o dôležitý súboj o čo najlepšiu pozíciu v skupine. Švajčiarsko sa prezentuje organizovanou hrou a kvalitným prechodom do útoku, zatiaľ čo Kanada ťaží z veľkej energie, rýchlosti a podpory domáceho prostredia. Očakáva sa otvorenejší zápas, v ktorom budú oba tímy myslieť aj na ofenzívu.

    Kanada počas turnaja ukázala, že dokáže byť veľmi nebezpečná smerom dopredu a vytvárať si šance proti rôznym typom súperov. Aj napriek niektorým absenciám zostáva jej útočná sila veľkou zbraňou, najmä v momentoch, keď môže využívať rýchle protiútoky a priestor za obranou súpera. Na druhej strane Švajčiarsko disponuje skúsenými hráčmi, ktorí si vedia poradiť aj proti dobre organizovaným defenzívam a pravidelne sa dostávajú do gólových príležitostí.

    Dôležitým faktorom je aj samotný charakter stretnutia. Ani jeden tím nebude chcieť hrať iba na remízu a príliš sa zatiahnuť, pretože v hre je výhodnejšia pozícia pred vyraďovacou časťou turnaja. To by mohlo priniesť viac otvorených priestorov a situácií pred oboma bránkami. Švajčiarsko má dostatok kvality na to, aby skórovalo, no rovnako Kanada disponuje hráčmi schopnými využiť aj menšie zaváhanie súpera.

    Analýza Bosna a Hercegovina - Katar

    V tomto zápase volím kombináciu viac ako 1,5 gólu v zápase a Katar nevyhrá ani jeden polčas. Kurz 1.57 ponúka podľa mňa zaujímavú hodnotu vzhľadom na rozloženie síl medzi tímami.

    Bosna hrá na domácom ihrisku a kvalitatívne disponuje skúsenejším kádrom. V posledných rokoch síce nepatrí medzi európsku špičku, no proti ázijským súperom býva konkurencieschopná a doma dokáže vytvárať tlak. Katar je technicky dobre pripravené mužstvo, ale na pôde európskych reprezentácií často naráža na vyššiu intenzitu a fyzickosť hry.

    Hranica viac ako 1,5 gólu vyzerá veľmi reálne. Stačí výsledok 2:0, 1:1 alebo 2:1, pričom oba tímy majú hráčov schopných skórovať. Pri priateľských a kvalifikačných stretnutiach navyše často vidíme otvorenejší futbal a viac príležitostí.

    Druhá časť stávky, že Katar nevyhrá ani jeden polčas, je postavená na predpoklade, že Bosna bude mať hernú prevahu minimálne v jednej časti zápasu. Aj keby sa zápas skončil remízou, tip zostáva v hre, pokiaľ Katar nezvíťazí v prvom ani druhom polčase.

    Analýza Škótsko - Brazília

    Zápas dvoch úplne odlišných futbalových svetov. Brazília pod vedením svojich ofenzívnych hviezd predvádza na turnaji moderný, extrémne rýchly prechod do útoku. Ich najväčšou zbraňou v tomto zápase bude kreativita v medzipriestoroch a schopnosť prečíslovať súpera na krídlach. Juhoameričania majú v kádri individuality, ktoré dokážu zápas zlomiť jednou geniálnou nahrávkou alebo akciou 1 na 1, čo bude pre statickejšiu obranu Škótov kľúčový problém a teda volím stávku na víťazstvo Brazílie.

    Analýza Maroko - Haiti

    Stávka na menej ako 1,5 rohového kopu Haiti v 1polčase.

    Maroko je kvalitatívne úplne inde a od úvodu zápasu by malo diktovať tempo hry. Očakávam, že bude viac na lopte, bude si vytvárať tlak a Haiti sa väčšinu času stiahne na vlastnú polovicu.

    Keď sa pozrieme na herný štýl Haiti proti silnejším súperom, vidíme tím, ktorý má problém udržať loptu a dostať sa do súvislejšieho útoku. Práve z takýchto útokov najčastejšie prichádzajú rohové kopy. Ak sa mužstvo väčšinu času bráni, príležitostí na získanie rohu výrazne ubúda.

    Maroko navyše potrebuje potvrdiť svoju pozíciu v skupine, takže neočakávam žiadne šetrenie síl. Skôr naopak, aktívny vstup do zápasu, vysoký pressing a snahu rozhodnúť čo najskôr. To by malo Haiti držať ďaleko od marockej brány.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Najskôr žrď, potom totálne zlyhanie Kanea. Angličania si vylámali zuby na africkej krajine
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