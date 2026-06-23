Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - streda 24. jún (14. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú štrnástym hracím dňom.
Stredajšie dianie na svetovom šampionáte otvoria zhodne o 21:00 h záverečné zápasy skupiny B.
Na štadióne v Seattli proti sebe nastúpia Bosna a Hercegovina a Katar, vo Vancouveri vyzve Švajčiarsko domácu Kanadu.
Následne o polnoci sa odohrajú záverečné zápasy v skupine C, Maroko v Atlante nastúpi proti Haiti a Brazília si v rovnakom čase zmeria sily so Škótskom na štadióne v Miami.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza Švajčiarsko - Kanada
Zápas medzi Švajčiarskom a Kanadou má všetky predpoklady na to, aby sme videli góly na oboch stranách. Obe mužstvá vstupujú do stretnutia s veľkou motiváciou, keďže ide o dôležitý súboj o čo najlepšiu pozíciu v skupine. Švajčiarsko sa prezentuje organizovanou hrou a kvalitným prechodom do útoku, zatiaľ čo Kanada ťaží z veľkej energie, rýchlosti a podpory domáceho prostredia. Očakáva sa otvorenejší zápas, v ktorom budú oba tímy myslieť aj na ofenzívu.
Kanada počas turnaja ukázala, že dokáže byť veľmi nebezpečná smerom dopredu a vytvárať si šance proti rôznym typom súperov. Aj napriek niektorým absenciám zostáva jej útočná sila veľkou zbraňou, najmä v momentoch, keď môže využívať rýchle protiútoky a priestor za obranou súpera. Na druhej strane Švajčiarsko disponuje skúsenými hráčmi, ktorí si vedia poradiť aj proti dobre organizovaným defenzívam a pravidelne sa dostávajú do gólových príležitostí.
Dôležitým faktorom je aj samotný charakter stretnutia. Ani jeden tím nebude chcieť hrať iba na remízu a príliš sa zatiahnuť, pretože v hre je výhodnejšia pozícia pred vyraďovacou časťou turnaja. To by mohlo priniesť viac otvorených priestorov a situácií pred oboma bránkami. Švajčiarsko má dostatok kvality na to, aby skórovalo, no rovnako Kanada disponuje hráčmi schopnými využiť aj menšie zaváhanie súpera.
Analýza Bosna a Hercegovina - Katar
V tomto zápase volím kombináciu viac ako 1,5 gólu v zápase a Katar nevyhrá ani jeden polčas. Kurz 1.57 ponúka podľa mňa zaujímavú hodnotu vzhľadom na rozloženie síl medzi tímami.
Bosna hrá na domácom ihrisku a kvalitatívne disponuje skúsenejším kádrom. V posledných rokoch síce nepatrí medzi európsku špičku, no proti ázijským súperom býva konkurencieschopná a doma dokáže vytvárať tlak. Katar je technicky dobre pripravené mužstvo, ale na pôde európskych reprezentácií často naráža na vyššiu intenzitu a fyzickosť hry.
Hranica viac ako 1,5 gólu vyzerá veľmi reálne. Stačí výsledok 2:0, 1:1 alebo 2:1, pričom oba tímy majú hráčov schopných skórovať. Pri priateľských a kvalifikačných stretnutiach navyše často vidíme otvorenejší futbal a viac príležitostí.
Druhá časť stávky, že Katar nevyhrá ani jeden polčas, je postavená na predpoklade, že Bosna bude mať hernú prevahu minimálne v jednej časti zápasu. Aj keby sa zápas skončil remízou, tip zostáva v hre, pokiaľ Katar nezvíťazí v prvom ani druhom polčase.
Analýza Škótsko - Brazília
Zápas dvoch úplne odlišných futbalových svetov. Brazília pod vedením svojich ofenzívnych hviezd predvádza na turnaji moderný, extrémne rýchly prechod do útoku. Ich najväčšou zbraňou v tomto zápase bude kreativita v medzipriestoroch a schopnosť prečíslovať súpera na krídlach. Juhoameričania majú v kádri individuality, ktoré dokážu zápas zlomiť jednou geniálnou nahrávkou alebo akciou 1 na 1, čo bude pre statickejšiu obranu Škótov kľúčový problém a teda volím stávku na víťazstvo Brazílie.
Analýza Maroko - Haiti
Stávka na menej ako 1,5 rohového kopu Haiti v 1polčase.
Maroko je kvalitatívne úplne inde a od úvodu zápasu by malo diktovať tempo hry. Očakávam, že bude viac na lopte, bude si vytvárať tlak a Haiti sa väčšinu času stiahne na vlastnú polovicu.
Keď sa pozrieme na herný štýl Haiti proti silnejším súperom, vidíme tím, ktorý má problém udržať loptu a dostať sa do súvislejšieho útoku. Práve z takýchto útokov najčastejšie prichádzajú rohové kopy. Ak sa mužstvo väčšinu času bráni, príležitostí na získanie rohu výrazne ubúda.
Maroko navyše potrebuje potvrdiť svoju pozíciu v skupine, takže neočakávam žiadne šetrenie síl. Skôr naopak, aktívny vstup do zápasu, vysoký pressing a snahu rozhodnúť čo najskôr. To by malo Haiti držať ďaleko od marockej brány.