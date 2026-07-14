    Finále futbalových MS prinesie historickú novinku. Polčasovú šou s Madonnou a Shakirou

    Robbie Williams a Nicole Scherzingerová.
    Robbie Williams a Nicole Scherzingerová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. júl 2026 o 18:59
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    Americkú štátnu hymnu zaspieva Jennifer Hudsonová.

    Na záverečnom ceremoniáli futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku vystúpia viaceré známe mená zo sveta šoubiznisu.

    Americkú štátnu hymnu zaspieva Jennifer Hudsonová, zo speváckeho sveta sa odprezentujú Laura Pausiniová, Nicole Scherzingerová či Robbie Williams. Súčasťou ceremoniálu bude aj youtuber IShowSpeed.

    Zoznam účastníkov, ktorí sa predstavia na MetLife Stadium v East Rutherforde v New Jersey, zverejnila v utorok Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

    Na štadióne by sa mal objaviť aj herec Tom Cruise. Samotný ceremoniál odštartuje 90 minút pred začiatkom finálového zápasu.

    Historicky prvýkrát v rámci MS vo futbale sa uskutoční vo finále aj polčasová šou po vzore ligy amerického futbalu NFL.

    S hudobnými číslami vystúpia Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay a BTS. Informovala o tom agentúra DPA.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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