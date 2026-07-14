Pogačar dominuje, v stúpaní išiel ako raketa. Adepti na pódium mali prvé problémy

Tour de France 2026
Výsledky - 10. etapa (Aurillac - Le Lioran, 166,6 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
3:58:08 hod
2.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 32 s
3.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
+ 34 s
4.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 34 s
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 38 s
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 38 s
7.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 44 s
8.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 1:31 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 1:59 min
10.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 2:03 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v utorňajšej desiatej etape Tour de France 2026.
- 10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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Jazdec tímu UAE Team Emirates si najlepšie poradil so záverom 167 km dlhej horskej etapy z Aurillac do Le Lioran a do cieľa prišiel osamotene s náskokom vyše pol minúty.
Druhé miesto obsadil Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tretie domáci Paul Seixas (Decathlon).
Pogačar si tak udržal žltý dres pre lídra pretekov a zvýšil náskok na čele celkového poradia.
Priebeh 10. etapy na Tour de France 2026
Organizátori pripravili na tohtoročnej Tour de France atraktívny itinerár a po dni voľna čakala na pelotón náročná 10. etapa.
Na 167-kilometrovej trase z Aurillacu do Le Lioran v geografickom strede Francúzska museli jazdci prekonať približne 3800 výškových metrov. Profil sa smerom k cieľu stupňoval, a tak mohla etapa vyhovovať úniku, ale aj lídrovi celkového poradia Pogačarovi.
VIDEO: Záverečné kilometre 10. etapy na Tour de France
Úvodných 50 kilometrov prinieslo množstvo nástupov a neustále zmeny na čele. Napokon sa vytvorila 31-členná skupina, no vzhľadom na nízky náskok sa z nej šiesti jazdci vrátili do pelotónu. Tím UAE Emirates následne mierne spomalil a dovolil úniku vzdialiť sa.
Pelotón sa blížil k prvému stúpaniu a vysoké tempo mohlo znamenať problémy pre šprintérov, ktorým by v prípade odpadnutia zostávalo viac než sto kilometrov v zadných skupinách.
Napriek miernemu poľaveniu sa v hlavnom poli neudržali Tim Merlier, Olav Kooij a ani Biniam Girmay.
V úvode etapy neuspeli ani v súboji s Madsom Pedersenom na rýchlostnej prémii. Dánsky jazdec si triumfom zvýšil náskok v bodovacej súťaži pred Girmayom na 54 bodov.
UAE Emirates neposkytlo úniku výraznejší priestor a jeho náskok sa dlho pohyboval iba okolo jednej minúty.
Na stúpaní druhej kategórie Col de la Griffoul s dĺžkou 5,9 km a priemerným sklonom 6,7 percenta sa únik rozdelil. Najväčší záujem o body do vrchárskej súťaže prejavili Romo a Paret-Peintre.
Španiel získal päť bodov, Francúz tri a Baudin, ktorý už v priebehu Tour viedol vrchársku klasifikáciu, si pripísal dva.
Krátko nato nasledovalo stúpanie tretej kategórie. Pelotón opäť zrýchlil a na čele zostalo iba niekoľko jazdcov.
Romo pokračoval osamotene, za ním sa pohybovala skupina s Paretom-Peintrom. Obaja si pripísali ďalšie body a Francúza delili už iba dva od druhého Jonasa Vingegaarda v hodnotení vrchárov.
Paret-Peintre však vynakladal v úniku veľké množstvo síl, zatiaľ čo UAE Emirates pokračovalo vo vysokom tempe. Päťdesiatpäť kilometrov pred cieľom bol na čele už iba Romo, ktorý mal pred 44-člennou hlavnou skupinou náskok približne 50 sekúnd.
Richard Carapaz nastúpil hneď v úvode ďalšieho stúpania 37 kilometrov pred cieľom a UAE Emirates na jeho útok nereagovalo. Ekvádorčan si vypracoval náskok 45 sekúnd a prešiel cez vrchol ako prvý.
Z hlavnej skupiny získal najviac bodov Nicolas Prodhomme z Decathlonu pred Paulom Seixasom. Pogačar si pripísal dva body a Vingegaard jeden. Skupina favoritov sa výrazne zredukovala a cez vrchol prešlo menej než dvadsať jazdcov.
Viacerí sa však dokázali vrátiť v zjazde, v ktorom tím UAE Emirates nepokračoval na hranici rizika. Carapaz prišiel na úpätie prudkého stúpania Col de Pertus s dĺžkou 4,4 km a priemerným sklonom 8,5 percenta s náskokom 1:15 minúty.
Skupinu favoritov dovtedy prekvapujúco viedol Prodhomme, no po nástupe Adama Yatesa sa Carapazov náskok začal rýchlo znižovať. Vysokému tempu ako prvý z jazdcov elitnej desiatky nestačil deviaty Mattias Skjelmose, po ňom odpadol aj ôsmy Lenny Martínez.
Keď v skupine zostalo približne dvadsať pretekárov, Pogačar mal pri sebe ešte Yatesa, Brandona McNultyho a Isaaca del Tora. Vingegaardovi pomáhal už iba Davide Piganzoli, ktorý odtiahol záverečnú časť stúpania.
Kilometer pred vrcholom nastúpil Pogačar. Carapaza dostihol približne 300 metrov pred prémiou v prudkej pasáži.
Ekvádorčan prešiel cez vrchol so stratou siedmich sekúnd, čo mu v následnom zjazde neumožnilo zostať v kontakte so Slovincom.
V skupine prenasledovateľov pokračovali Vingegaard, dvojica Red Bullu Remco Evenepoel a Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Skjelmose a Seixas. Kontakt naopak stratil tretí muž celkového poradia Del Toro, ktorého odpútalo tempo vlastného tímového lídra.
Osem kilometrov pred cieľom dostihla Carapaza šesťčlenná skupina, ktorá za Pogačarom zaostávala o 18 sekúnd. Del Toro strácal približne pol minúty.
Na krátkom rovinatom úseku sa rozdiely ešte zväčšili a nasledovalo posledné stúpanie Col de Font de Cère. Kopec meral 3,1 km, mal priemerný sklon 5,8 percenta a jeho vrchol sa nachádzal tri kilometre pred cieľom.
V úvode stúpania Del Torova strata výrazne narástla. V skupine favoritov zároveň nikto nepomáhal Vingegaardovi pri stíhaní Pogačara.
Tempo prekvapujúco neudržal Evenepoel, zatiaľ čo Lipowitz, Seixas, Ayuso a Skjelmose zostali v skupine. Evenepoel v závere kopca opäť zrýchlil, na vrchole videl skupinu pred sebou a vďaka kvalitnému zjazdu sa k nej dokázal vrátiť.
Tesne pred cieľom nasledovalo ešte krátke stúpanie. Pogačar ho absolvoval s viditeľným vypätím a jeho súperi mierne znížili manko.
Pogačar zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia na 3:36 minúty pred Vingegaardom. Na tretie miesto sa posunul Evenepoel, ktorý stráca na Dána 30 sekúnd.
Napriek problémom v závere etapy tak z nej vyťažil maximum.
Túto etapu by sme brali aj v minulosti
„Dnešok bol skvelý, tím odviedol skvelú prácu. Túto etapu by sme brali aj v minulosti, kedy sa mi to nepodarilo.
Dnešný dojazd bol podobný ako pred dvoma rokmi, bol som zničený. Snažil som sa poctiť žltý dres a ďakujem fanúšikom, že stáli popri trati, bola to skvelá energia.
Tí, čo bučali, nám dali ešte viac energie,“ povedal v rozhovore po pretekoch Pogačar.
Celkové poradia po 10. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
36:15:02 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Egan Bernal
Netcompany INEOS
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
293 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
239 b
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
213 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
205 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
192 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
110 b
7.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
8.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
89 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
80 b
10.
Anthony Turgis
TotalEnergies
79 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
36:19:24 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:00:48 h
9.
Quinn Simmons
Lidl - Trek
+ 1:04:49 h
10.
Valentin Paret Peintre
Soudal Quick-Step
+ 1:13:57 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
108:43:11 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 24:18 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 38:51 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:28 min
5.
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:08:03 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:24:23 h