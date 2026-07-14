    14.07.2026 13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
    Profil etapyOnline prenosVýsledkyFotogaléria

    Pogačar dominuje, v stúpaní išiel ako raketa. Adepti na pódium mali prvé problémy

    Tadej Pogačar počas desiatej etapy.
    Fotogaléria (15)
    Tadej Pogačar počas desiatej etapy. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. júl 2026 o 17:19
    ShareTweet1

    Slovinec vyhral tretiu etapu na tohtoročnej Tour de France.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 10. etapa (Aurillac - Le Lioran, 166,6 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    3:58:08 hod

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 32 s

    3.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    + 34 s

    4.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 34 s

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 38 s

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 38 s

    7.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 44 s

    8.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 1:31 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 1:59 min

    10.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 2:03 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v utorňajšej desiatej etape Tour de France 2026.

    Jazdec tímu UAE Team Emirates si najlepšie poradil so záverom 167 km dlhej horskej etapy z Aurillac do Le Lioran a do cieľa prišiel osamotene s náskokom vyše pol minúty.

    Druhé miesto obsadil Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tretie domáci Paul Seixas (Decathlon).

    Pogačar si tak udržal žltý dres pre lídra pretekov a zvýšil náskok na čele celkového poradia.

    Priebeh 10. etapy na Tour de France 2026

    Organizátori pripravili na tohtoročnej Tour de France atraktívny itinerár a po dni voľna čakala na pelotón náročná 10. etapa.

    Na 167-kilometrovej trase z Aurillacu do Le Lioran v geografickom strede Francúzska museli jazdci prekonať približne 3800 výškových metrov. Profil sa smerom k cieľu stupňoval, a tak mohla etapa vyhovovať úniku, ale aj lídrovi celkového poradia Pogačarovi.

    VIDEO: Záverečné kilometre 10. etapy na Tour de France

    Úvodných 50 kilometrov prinieslo množstvo nástupov a neustále zmeny na čele. Napokon sa vytvorila 31-členná skupina, no vzhľadom na nízky náskok sa z nej šiesti jazdci vrátili do pelotónu. Tím UAE Emirates následne mierne spomalil a dovolil úniku vzdialiť sa.

    Pelotón sa blížil k prvému stúpaniu a vysoké tempo mohlo znamenať problémy pre šprintérov, ktorým by v prípade odpadnutia zostávalo viac než sto kilometrov v zadných skupinách.

    Napriek miernemu poľaveniu sa v hlavnom poli neudržali Tim Merlier, Olav Kooij a ani Biniam Girmay.

    V úvode etapy neuspeli ani v súboji s Madsom Pedersenom na rýchlostnej prémii. Dánsky jazdec si triumfom zvýšil náskok v bodovacej súťaži pred Girmayom na 54 bodov.

    UAE Emirates neposkytlo úniku výraznejší priestor a jeho náskok sa dlho pohyboval iba okolo jednej minúty.

    Na stúpaní druhej kategórie Col de la Griffoul s dĺžkou 5,9 km a priemerným sklonom 6,7 percenta sa únik rozdelil. Najväčší záujem o body do vrchárskej súťaže prejavili Romo a Paret-Peintre.

    Španiel získal päť bodov, Francúz tri a Baudin, ktorý už v priebehu Tour viedol vrchársku klasifikáciu, si pripísal dva.

    Gesto Pogačara bolo wow, ocenil Velits. Mrzí ho osud Nóra, od únavy urobil hlúpu chybu
    Súvisiaci článok
    Gesto Pogačara bolo wow, ocenil Velits. Mrzí ho osud Nóra, od únavy urobil hlúpu chybu

    Krátko nato nasledovalo stúpanie tretej kategórie. Pelotón opäť zrýchlil a na čele zostalo iba niekoľko jazdcov.

    Romo pokračoval osamotene, za ním sa pohybovala skupina s Paretom-Peintrom. Obaja si pripísali ďalšie body a Francúza delili už iba dva od druhého Jonasa Vingegaarda v hodnotení vrchárov.

    Paret-Peintre však vynakladal v úniku veľké množstvo síl, zatiaľ čo UAE Emirates pokračovalo vo vysokom tempe. Päťdesiatpäť kilometrov pred cieľom bol na čele už iba Romo, ktorý mal pred 44-člennou hlavnou skupinou náskok približne 50 sekúnd.

    Richard Carapaz nastúpil hneď v úvode ďalšieho stúpania 37 kilometrov pred cieľom a UAE Emirates na jeho útok nereagovalo. Ekvádorčan si vypracoval náskok 45 sekúnd a prešiel cez vrchol ako prvý.

    Fotogaléria z 10. etapy na Tour de France 2026
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 10. etapy Tour de France 2026
    Cyklisti počas štartu 10. etapy (166,6 km) cyklistických pretekov Tour de France z Aurillacu do mesta Le Lioran.
    10. etapa Tour de France 2026
    10. etapa Tour de France 2026
    15 fotografií
    10. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 202610. etapa Tour de France 2026

    Z hlavnej skupiny získal najviac bodov Nicolas Prodhomme z Decathlonu pred Paulom Seixasom. Pogačar si pripísal dva body a Vingegaard jeden. Skupina favoritov sa výrazne zredukovala a cez vrchol prešlo menej než dvadsať jazdcov.

    Viacerí sa však dokázali vrátiť v zjazde, v ktorom tím UAE Emirates nepokračoval na hranici rizika. Carapaz prišiel na úpätie prudkého stúpania Col de Pertus s dĺžkou 4,4 km a priemerným sklonom 8,5 percenta s náskokom 1:15 minúty.

    Skupinu favoritov dovtedy prekvapujúco viedol Prodhomme, no po nástupe Adama Yatesa sa Carapazov náskok začal rýchlo znižovať. Vysokému tempu ako prvý z jazdcov elitnej desiatky nestačil deviaty Mattias Skjelmose, po ňom odpadol aj ôsmy Lenny Martínez.

    Keď v skupine zostalo približne dvadsať pretekárov, Pogačar mal pri sebe ešte Yatesa, Brandona McNultyho a Isaaca del Tora. Vingegaardovi pomáhal už iba Davide Piganzoli, ktorý odtiahol záverečnú časť stúpania.

    Kilometer pred vrcholom nastúpil Pogačar. Carapaza dostihol približne 300 metrov pred prémiou v prudkej pasáži.

    Ekvádorčan prešiel cez vrchol so stratou siedmich sekúnd, čo mu v následnom zjazde neumožnilo zostať v kontakte so Slovincom.

    V skupine prenasledovateľov pokračovali Vingegaard, dvojica Red Bullu Remco Evenepoel a Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Skjelmose a Seixas. Kontakt naopak stratil tretí muž celkového poradia Del Toro, ktorého odpútalo tempo vlastného tímového lídra.

    Osem kilometrov pred cieľom dostihla Carapaza šesťčlenná skupina, ktorá za Pogačarom zaostávala o 18 sekúnd. Del Toro strácal približne pol minúty.

    Na krátkom rovinatom úseku sa rozdiely ešte zväčšili a nasledovalo posledné stúpanie Col de Font de Cère. Kopec meral 3,1 km, mal priemerný sklon 5,8 percenta a jeho vrchol sa nachádzal tri kilometre pred cieľom.

    V úvode stúpania Del Torova strata výrazne narástla. V skupine favoritov zároveň nikto nepomáhal Vingegaardovi pri stíhaní Pogačara.

    Tempo prekvapujúco neudržal Evenepoel, zatiaľ čo Lipowitz, Seixas, Ayuso a Skjelmose zostali v skupine. Evenepoel v závere kopca opäť zrýchlil, na vrchole videl skupinu pred sebou a vďaka kvalitnému zjazdu sa k nej dokázal vrátiť.

    Tesne pred cieľom nasledovalo ešte krátke stúpanie. Pogačar ho absolvoval s viditeľným vypätím a jeho súperi mierne znížili manko.

    Pogačar zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia na 3:36 minúty pred Vingegaardom. Na tretie miesto sa posunul Evenepoel, ktorý stráca na Dána 30 sekúnd.

    Napriek problémom v závere etapy tak z nej vyťažil maximum.

    Túto etapu by sme brali aj v minulosti

    „Dnešok bol skvelý, tím odviedol skvelú prácu. Túto etapu by sme brali aj v minulosti, kedy sa mi to nepodarilo.

    Dnešný dojazd bol podobný ako pred dvoma rokmi, bol som zničený. Snažil som sa poctiť žltý dres a ďakujem fanúšikom, že stáli popri trati, bola to skvelá energia.

    Tí, čo bučali, nám dali ešte viac energie,“ povedal v rozhovore po pretekoch Pogačar. 

    Celkové poradia po 10. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    36:15:02 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    COL

    Egan Bernal

    Netcompany INEOS

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    293 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    239 b

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    213 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    205 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    192 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    110 b

    7.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    8.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    89 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    80 b

    10.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    79 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    36:19:24 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:00:48 h

    9.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl - Trek

    + 1:04:49 h

    10.

    FRA

    Valentin Paret Peintre

    Soudal Quick-Step

    + 1:13:57 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    108:43:11 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 24:18 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 38:51 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:28 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:08:03 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:24:23 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar počas desiatej etapy.
    Tadej Pogačar počas desiatej etapy.
    Pogačar dominuje, v stúpaní išiel ako raketa. Adepti na pódium mali prvé problémy
    dnes 17:191
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar počas desiatej etapy.
    Tadej Pogačar počas desiatej etapy.
    Pogačar dominuje, v stúpaní išiel ako raketa. Adepti na pódium mali prvé problémy
    dnes 17:191
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»Pogačar dominuje, v stúpaní išiel ako raketa. Adepti na pódium mali prvé problémy