    Futbalová rozprávka. Angličan sa po strate prsta v detstve dočkal premiéry na MS

    Anglický Dan Burn (15) oslavuje na konci štvrťfinálového futbalového zápasu majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom.
    Anglický Dan Burn (15) oslavuje na konci štvrťfinálového futbalového zápasu majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|14. júl 2026 o 19:26
    ShareTweet0

    Vlani dvojmetrový stopér pomohol Newcastlu získať Ligový pohár.

    Anglický futbalový reprezentant Dan Burn zaujal pozornosť nielen svojím neskorým debutom na majstrovstvách sveta vo veku 34 rokov, ale aj svojím hendikepom.

    Stopér Newcastlu má totiž len deväť prstov – o prstenník na pravej ruke prišiel pri nehode v detstve.

    Ako uviedol okrem iných aj britský denník Mirror, Burn sa ako trinásťročný vo svojom rodnom meste Blyth chcel zapáčiť niekoľkým dievčatám tým, že prelezie plot s hrotmi.

    V tom čase však nosil prsteň, ktorý sa zachytil o plot, a pri zoskoku mu váha vlastného tela prst odtrhla.

    Tréner Anglicka urobil zvláštny rozhovor, ktorý nik nečakal. Hrdina len pretočil oči
    Súvisiaci článok
    Tréner Anglicka urobil zvláštny rozhovor, ktorý nik nečakal. Hrdina len pretočil oči

    Po náročných začiatkoch prežíva Burn v posledných rokoch futbalovú rozprávku. Vlani dvojmetrový stopér pomohol Newcastlu získať Ligový pohár, čo bola pre jeho materský klub prvá domáca trofej po sedemdesiatich rokoch.

    V tom období sa vo veku 32 rokov dočkal aj svojej prvej pozvánky do reprezentácie, s ktorou je teraz aj na majstrovstvách sveta.

    Na veľkej scéne Burn debutoval ako striedajúci hráč v osemfinále proti Mexiku a na trávnik sa dostal aj vo víťaznom štvrťfinále proti Nórsku.

    Záhadná nominácia pred bojom o finále. Angličania hovoria o Messiho mužovi
    Súvisiaci článok
    Záhadná nominácia pred bojom o finále. Angličania hovoria o Messiho mužovi

    V stredu čaká jeho tím v boji o postup do finále obhajca titulu Argentína.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Anglický Dan Burn (15) oslavuje na konci štvrťfinálového futbalového zápasu majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom.
    Anglický Dan Burn (15) oslavuje na konci štvrťfinálového futbalového zápasu majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom.
    Futbalová rozprávka. Angličan sa po strate prsta v detstve dočkal premiéry na MS
    dnes 19:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Futbalová rozprávka. Angličan sa po strate prsta v detstve dočkal premiéry na MS