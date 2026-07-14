Futbalová rozprávka. Angličan sa po strate prsta v detstve dočkal premiéry na MS

Anglický futbalový reprezentant Dan Burn zaujal pozornosť nielen svojím neskorým debutom na majstrovstvách sveta vo veku 34 rokov, ale aj svojím hendikepom.
Stopér Newcastlu má totiž len deväť prstov – o prstenník na pravej ruke prišiel pri nehode v detstve.
Ako uviedol okrem iných aj britský denník Mirror, Burn sa ako trinásťročný vo svojom rodnom meste Blyth chcel zapáčiť niekoľkým dievčatám tým, že prelezie plot s hrotmi.
V tom čase však nosil prsteň, ktorý sa zachytil o plot, a pri zoskoku mu váha vlastného tela prst odtrhla.
Po náročných začiatkoch prežíva Burn v posledných rokoch futbalovú rozprávku. Vlani dvojmetrový stopér pomohol Newcastlu získať Ligový pohár, čo bola pre jeho materský klub prvá domáca trofej po sedemdesiatich rokoch.
V tom období sa vo veku 32 rokov dočkal aj svojej prvej pozvánky do reprezentácie, s ktorou je teraz aj na majstrovstvách sveta.
Na veľkej scéne Burn debutoval ako striedajúci hráč v osemfinále proti Mexiku a na trávnik sa dostal aj vo víťaznom štvrťfinále proti Nórsku.
V stredu čaká jeho tím v boji o postup do finále obhajca titulu Argentína.