ONLINE: FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes, prípravný zápas LIVE

Spartak Trnava - Besiktas Instanbul: Online prenos z prípravného zápasu.
Spartak Trnava - Besiktas Instanbul: Online prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. júl 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu: FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul.

Futbalisti tímov FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou.

Súboj s tureckým veľkoklubom je pre Spartak vrcholom letnej prípravy. Stretnutie sa začne o 17:30 na Štadióne A. Malatinského.﻿

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, utorok, NAŽIVO)

Prípravný zápas  2026/2027
14.07.2026 o 17:30
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Beşiktaş
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.



Slovensko

    Spartak Trnava - Besiktas Instanbul: Online prenos z prípravného zápasu.online
    Spartak Trnava - Besiktas Instanbul: Online prenos z prípravného zápasu.online
    ONLINE: FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes, prípravný zápas LIVE
    dnes 14:30
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