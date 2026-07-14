ONLINE: FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti tímov FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou.
Súboj s tureckým veľkoklubom je pre Spartak vrcholom letnej prípravy. Stretnutie sa začne o 17:30 na Štadióne A. Malatinského.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, utorok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
14.07.2026 o 17:30
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Beşiktaş
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.