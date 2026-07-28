Prestup Salaha stroskotal na peniazoch. Všetko vyzeralo dobre, hovorí funkcionár klubu

Turecký futbalový klub Besiktas Istanbul prerušil rokovania o príchode hviezdneho egyptského útočníka Mohameda Salaha.
Televíznej stanici beIN SPORTS to povedal klubový funkcionár Ondor Özen. Podľa jeho slov sa rokovania zasekli na finančných požiadavkách hráčovho agenta.
Podľa neoficiálnych informácií ponúkal Besiktas Salahovi ročný plat vo výške 12 miliónov eur.
„So Salahom sme mali tri stretnutia, na ktorých sa o peniazoch vôbec nehovorilo a všetko vyzeralo veľmi dobre.
Keď sa začala riešiť finančná stránka, rokovania sa zadrhli. Začali zaznievať požiadavky, ktoré nás zaviedli do slepej uličky. Predpokladám, že rešpektovaný športovec ako Salah o tom ani netušil,“ uviedol Özen.
Salah po deviatich rokoch skončil v Liverpoole, s ktorým získal dva majstrovské tituly a štyrikrát sa stal najlepším strelcom Premier League. V roku 2019 s „The Reds“ vyhral aj Ligu majstrov.