    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 11. júl (30. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (sobota, 11. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (sobota, 11. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|11. júl 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie sobota, 11. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú tridsiatym hracím dňom.

    Svetový šampionát má na programe záverečnú dvojicu štvrťfinálových zápasov. 

    V sobotu o 23:00 h proti sebe nastúpia Nórsko a Anglicko. Duel bude hostiť štadióne Hard Rock Stadium v Miami.

    O štyri hodiny neskôr sa o poslednú semifinálovú miestenku pobijú Argentína a Švajčiarsko na Arrowhead Stadium v Kansase.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    11.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    12.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Kansas City | Kansas City

    Analýza: Anglicko - Nórsko

    Vybral som si stávku na postup Anglicka proti Nórsku vo štvrťfinále Majstrovstiev sveta 2026. V tomto zápase už ide o veľa a každý detail môže rozhodnúť o postupe medzi štyri najlepšie tímy turnaja. Stávka platí na víťaza do rozhodnutia, takže sa započítava aj prípadné predĺženie či penaltový rozstrel.

    Anglicko na turnaji pôsobí veľmi kompaktne a vo vyraďovacej fáze zatiaľ ukazuje veľkú mentálnu silu. Mužstvo má kvalitný káder na každom poste, veľké skúsenosti z náročných zápasov a hráčov, ktorí vedia rozhodnúť aj vyrovnané stretnutia.

    Nórsko určite netreba podceňovať. V ofenzíve je veľmi nebezpečné a dokáže si vytvoriť množstvo šancí. Napriek tomu som pozeral ich zápas s Brazíliou a úprimne ma výkon Brazílie sklamal. Podľa mňa hrali veľmi slabo, akoby ani nechceli vyhrať, čo Nórsku výrazne uľahčilo cestu k postupu.

    Práve preto verím, že Anglicko nastúpi do tohto štvrťfinále s úplne iným prístupom, väčšou motiváciou a koncentráciou. Navyše podľa mňa disponuje kvalitnejším a širším kádrom, ktorý by mal byť v takomto veľkom zápase rozhodujúcou výhodou.

    Očakávam bojovný duel, no myslím si, že Angličania potvrdia svoju kvalitu a zvládnu postúpiť medzi štyri najlepšie tímy sveta.

    Analýza: Argentína - Švajčiarsko

    Argentína v zápase proti Egyptu ukázala, že jej obrana nie je taká pevná, ako by mala byť. Švajčiarsko musí od úvodu hrať naplno. Ak sa zľakne súpera a bude príliš opatrné, môže veľmi rýchlo skončiť.

    Očakávam síce víťazstvo Argentíny, ale zároveň aj góly na oboch stranách. Môj tip na tento zápas je viac ako 1,5 gólu.

    Dva góly jednoducho musia padnúť, aj keby nechceli!

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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