Petržalka deklasovala nováčika z Bytče, rezerva Slovana utrpela vysokú prehru

Futbalisti OFK Malženice zvíťazili v druhom kole novej sezónyMONACObet ligy na domácej pôde nad rezervou Slovana 4:2 a získali tak prvé body.
Vysoké víťazstvo zaznamenala aj Petržalka, ktorá doma zdolala nováčika súťaže z Bytče jednoznačne 4:0.
Po dvoch zápasoch je stopercentná a v tabuľke jej patrí priebežná druhá priečka.
MONACObet liga - 2. kolo:
OFK Malženice - ŠK Slovan Bratislava B 4:2
Góly: 31. Krajčovič, 45.+1 Husár, 62. Gorosito, 76. Mojžiš - 41. Kozyk, 78. Greško
Rozhodovali: Kolofík - Haring, Hrenák, ŽK: Henyig, Horvát - Greško, Marko, Veľký, ČK: 90.+4 Veľký
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Petržalka - MFK Bytča 4:0
Góly: 40. Deligiannis, 58. Jaššo, 59. Gašparovič, 73. Alabi
Rozhodovali: Janček - Lenický, Tokoš, ŽK: Luna, Pavlík (obaja Bytča)
Diváci: 689
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
FC PetržalkaFC Petržalka
2
2
0
0
6:0
6
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
2
0
0
3:1
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
0
1
4:4
3
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
2
0
5:5
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
0
1
1
1:2
1
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
2
0
0
2
2:5
0
MFK BytčaMFK Bytča
2
0
0
2
0:9
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body