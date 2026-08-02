Petržalka deklasovala nováčika z Bytče, rezerva Slovana utrpela vysokú prehru

Futbalisti Petržalky
Futbalisti Petržalky (Autor: Facebook/FC Petržalka)
Sportnet|2. aug 2026 o 12:30
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Petržalka je po dvoch zápasoch stopercentná.

Futbalisti OFK Malženice zvíťazili v druhom kole novej sezónyMONACObet ligy na domácej pôde nad rezervou Slovana 4:2 a získali tak prvé body.

Vysoké víťazstvo zaznamenala aj Petržalka, ktorá doma zdolala nováčika súťaže z Bytče jednoznačne 4:0.

Po dvoch zápasoch je stopercentná a v tabuľke jej patrí priebežná druhá priečka.

MONACObet liga - 2. kolo:

OFK Malženice - ŠK Slovan Bratislava B 4:2

Góly: 31. Krajčovič, 45.+1 Husár, 62. Gorosito, 76. Mojžiš - 41. Kozyk, 78. Greško

Rozhodovali: Kolofík - Haring, Hrenák, ŽK: Henyig, Horvát - Greško, Marko, Veľký, ČK: 90.+4 Veľký

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Petržalka - MFK Bytča 4:0

Góly: 40. Deligiannis, 58. Jaššo, 59. Gašparovič, 73. Alabi

Rozhodovali: Janček - Lenický, Tokoš, ŽK: Luna, Pavlík (obaja Bytča)

Diváci: ﻿689

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
2
2
0
0
6:0
6
V
V
3
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
2
0
0
3:1
6
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
0
1
4:4
3
V
P
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
2
0
5:5
2
R
R
10
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
2
0
1
1
1:2
1
P
R
11
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
12
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
13
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
2
0
0
2
0:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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